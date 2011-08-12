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"العدل" تقدم خدماتها للحجاج في القضايا والعقود العمالية

للنظر في المنازعات التي لا تتجاوز ٢٠ ألف ريال

تقدم وزارة العدل ممثلة في الدائرتين المخصصتين للقضايا العمالية التي افتتحتها الوزارة خلال موسم حج 1440هـ؛ خدماتها لضيوف الرحمن بالنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلّقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج، والمساهمة بدورها في إنجاح موسم الحج لهذا العام وفق توجيهات ومتابعة ولاة الأمر، وفقهم الله، وتنظر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفة وأحمية المشاعر ومرافقها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى تتواجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وقد تم دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440هـ؛ عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَيْ منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية، بمتابعة وتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

يشار إلى أن المحاكم العمّاليّة باشرت اختصاصها في مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسّرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية؛ كون لها صفة الاستعجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تقدم خدماتها للحجاج في القضايا والعقود العمالية
سبق

تقدم وزارة العدل ممثلة في الدائرتين المخصصتين للقضايا العمالية التي افتتحتها الوزارة خلال موسم حج 1440هـ؛ خدماتها لضيوف الرحمن بالنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلّقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج، والمساهمة بدورها في إنجاح موسم الحج لهذا العام وفق توجيهات ومتابعة ولاة الأمر، وفقهم الله، وتنظر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفة وأحمية المشاعر ومرافقها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى تتواجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وقد تم دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440هـ؛ عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَيْ منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية، بمتابعة وتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

يشار إلى أن المحاكم العمّاليّة باشرت اختصاصها في مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسّرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية؛ كون لها صفة الاستعجال.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:14 PM

"العدل" تقدم خدماتها للحجاج في القضايا والعقود العمالية

للنظر في المنازعات التي لا تتجاوز ٢٠ ألف ريال

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حمد الفراج - مكة المكرمة
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تقدم وزارة العدل ممثلة في الدائرتين المخصصتين للقضايا العمالية التي افتتحتها الوزارة خلال موسم حج 1440هـ؛ خدماتها لضيوف الرحمن بالنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، والمنازعات المتعلّقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج، والمساهمة بدورها في إنجاح موسم الحج لهذا العام وفق توجيهات ومتابعة ولاة الأمر، وفقهم الله، وتنظر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفة وأحمية المشاعر ومرافقها.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن عشرين دائرة قضائية في موسم حج هذا العام؛ وللمرة الأولى تتواجد دوائر قضائية عماليّة متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة؛ وقد تم دعمها بالكوادر القضائية والإداريّة المؤهّلة لتسهيل سير عملها وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440هـ؛ عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعرَيْ منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية، بمتابعة وتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

يشار إلى أن المحاكم العمّاليّة باشرت اختصاصها في مطلع هذا العام الجاري؛ بإجراءات سهلة وميسّرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية؛ كون لها صفة الاستعجال.

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