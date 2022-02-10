141 يومًا على قرار الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بمكة.. تعرف على مواقعها

بهدف ‫تحسين المشهد الحضري.. ويبدأ من أول شهر يوليو المقبل

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن قرار الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بمكة المكرمة يبدأ من 1 يوليو 2022م الإلزام بتسوير ‫الأراضي، ويأتي ذلك بهدف ‫تحسين المشهد الحضري.

‏وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمكة المكرمة، حيث يبدأ الالتزام بالتطبيق بتاريخ 01/ 07 / 2022 على الأراضي الواقعة على الطرق على النحو التالي:

- طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع.

- طريق الأمير محمد بن سلمان من كوبري الزايدي إلى الحرم المكي.

- شارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.

- طريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج.

- شارع عمر قاضي بالشرائع من طريق - الملك فيصل شمالاً إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا.

- طريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية.

- طريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح.

- شارع عبدالقادر کوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل.

- طريق مكة جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة.

- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كوبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.