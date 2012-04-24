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مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"

المحافظة تشهد انفلاتًا أمنيًا مريعًا وانتشارًا واسعًا للجرائم الجنائية

كشفت مصادر يمنية عن جرائم قتل متكررة تنفذ ضد الأطفال في إب التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وسط انفلات أمني، وسجلت المحافظة، خلال أيام، حالات عدة لقتل الأطفال والشباب وإصابات لمختلف الفئات العمرية.

وسمع الأهالي أمس، إطلاقاً للنار، وعلى إثره سقطت جثث ثلاثة أطفال في مقتبل العمر على قارعة الطريق.

ووفقًا لمركز كتاف الإعلامي، فإنه ومنذ بداية شهر رمضان، تم تسجيل أكثر من 20 حالة قتل وإصابة في عدد من بلدات المحافظة "إب" التي تشهد انفلاتاً أمنياً مريعاً، وانتشاراً واسعاً للجرائم الجنائية، في ظل انتشار واسع للسلاح وعصابات القتل المحسوبة على الميليشيات الإرهابية الحوثية.

وتواصل الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف مناشداتها للمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة توقف النزيف في اليمن وتضع حدًا لجرائم الميليشيات الحوثية.

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مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"
سبق

كشفت مصادر يمنية عن جرائم قتل متكررة تنفذ ضد الأطفال في إب التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وسط انفلات أمني، وسجلت المحافظة، خلال أيام، حالات عدة لقتل الأطفال والشباب وإصابات لمختلف الفئات العمرية.

وسمع الأهالي أمس، إطلاقاً للنار، وعلى إثره سقطت جثث ثلاثة أطفال في مقتبل العمر على قارعة الطريق.

ووفقًا لمركز كتاف الإعلامي، فإنه ومنذ بداية شهر رمضان، تم تسجيل أكثر من 20 حالة قتل وإصابة في عدد من بلدات المحافظة "إب" التي تشهد انفلاتاً أمنياً مريعاً، وانتشاراً واسعاً للجرائم الجنائية، في ظل انتشار واسع للسلاح وعصابات القتل المحسوبة على الميليشيات الإرهابية الحوثية.

وتواصل الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف مناشداتها للمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة توقف النزيف في اليمن وتضع حدًا لجرائم الميليشيات الحوثية.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:59 PM

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"

المحافظة تشهد انفلاتًا أمنيًا مريعًا وانتشارًا واسعًا للجرائم الجنائية

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
1,574

كشفت مصادر يمنية عن جرائم قتل متكررة تنفذ ضد الأطفال في إب التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وسط انفلات أمني، وسجلت المحافظة، خلال أيام، حالات عدة لقتل الأطفال والشباب وإصابات لمختلف الفئات العمرية.

وسمع الأهالي أمس، إطلاقاً للنار، وعلى إثره سقطت جثث ثلاثة أطفال في مقتبل العمر على قارعة الطريق.

ووفقًا لمركز كتاف الإعلامي، فإنه ومنذ بداية شهر رمضان، تم تسجيل أكثر من 20 حالة قتل وإصابة في عدد من بلدات المحافظة "إب" التي تشهد انفلاتاً أمنياً مريعاً، وانتشاراً واسعاً للجرائم الجنائية، في ظل انتشار واسع للسلاح وعصابات القتل المحسوبة على الميليشيات الإرهابية الحوثية.

وتواصل الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف مناشداتها للمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة توقف النزيف في اليمن وتضع حدًا لجرائم الميليشيات الحوثية.

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