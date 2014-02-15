النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة والسبب إعلان من "آل الشيخ"

7 رحلات يومياً يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 يناير الجاري

كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 يناير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية.

وأوضحت أن هناك 7 رحلات يومياً على جميع شركات الطيران من الكويت نحو الرياض، يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 الجاري، تزامنا مع الحفلة الخاصة بالكويت، لافتاً إلى أن زيادة الإقبال رفع أسعار التذاكر بنسبة 20% إلى 30%، بحسب "القبس" الكويتية.

وكان "آل الشيخ"، قد كشف أنه بالتزامن مع الاحتفاء بالأعياد الوطنية في الكويت، سيتم تنظيم احتفالية خاصة، تقام تحت مظلة موسم الرياض، بعنوان "ليلة في حب الكويت" 25 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الغنائية الكويتية، هم: عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، على أن تشهد الحفلة فاصلاً مسرحياً يشارك فيه النجوم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله.

ودعا "آل الشيخ"، الكويتيين، إلى حضور الحفلة، قائلاً: "أهلنا في الكويت حياكم، نحتفل معاً في ليلة تاريخية للفن الكويتي في ‫موسم الرياض".

وعلّق الفنان نبيل شعيل على المبادرة السعودية المميزة تجاه الكويت، قائلاً: "شكراً للأشقاء في المملكة على مبادرتهم الطيبة، شكراً بوناصر الغالي وهيئة الترفيه وموسم الرياض، الكويت والسعودية عينين في راس، الله لا يفرّقنا"، وفق ما أوضح لصحيفة "القبس".

تركي آل الشيخ الكويت الرياض جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة والسبب إعلان من "آل الشيخ"
سبق

كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 يناير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية.

وأوضحت أن هناك 7 رحلات يومياً على جميع شركات الطيران من الكويت نحو الرياض، يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 الجاري، تزامنا مع الحفلة الخاصة بالكويت، لافتاً إلى أن زيادة الإقبال رفع أسعار التذاكر بنسبة 20% إلى 30%، بحسب "القبس" الكويتية.

وكان "آل الشيخ"، قد كشف أنه بالتزامن مع الاحتفاء بالأعياد الوطنية في الكويت، سيتم تنظيم احتفالية خاصة، تقام تحت مظلة موسم الرياض، بعنوان "ليلة في حب الكويت" 25 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الغنائية الكويتية، هم: عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، على أن تشهد الحفلة فاصلاً مسرحياً يشارك فيه النجوم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله.

ودعا "آل الشيخ"، الكويتيين، إلى حضور الحفلة، قائلاً: "أهلنا في الكويت حياكم، نحتفل معاً في ليلة تاريخية للفن الكويتي في ‫موسم الرياض".

وعلّق الفنان نبيل شعيل على المبادرة السعودية المميزة تجاه الكويت، قائلاً: "شكراً للأشقاء في المملكة على مبادرتهم الطيبة، شكراً بوناصر الغالي وهيئة الترفيه وموسم الرياض، الكويت والسعودية عينين في راس، الله لا يفرّقنا"، وفق ما أوضح لصحيفة "القبس".

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
12:17 PM

توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة والسبب إعلان من "آل الشيخ"

7 رحلات يومياً يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 يناير الجاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
10,499

كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 يناير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية.

وأوضحت أن هناك 7 رحلات يومياً على جميع شركات الطيران من الكويت نحو الرياض، يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 الجاري، تزامنا مع الحفلة الخاصة بالكويت، لافتاً إلى أن زيادة الإقبال رفع أسعار التذاكر بنسبة 20% إلى 30%، بحسب "القبس" الكويتية.

وكان "آل الشيخ"، قد كشف أنه بالتزامن مع الاحتفاء بالأعياد الوطنية في الكويت، سيتم تنظيم احتفالية خاصة، تقام تحت مظلة موسم الرياض، بعنوان "ليلة في حب الكويت" 25 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الغنائية الكويتية، هم: عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، على أن تشهد الحفلة فاصلاً مسرحياً يشارك فيه النجوم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله.

ودعا "آل الشيخ"، الكويتيين، إلى حضور الحفلة، قائلاً: "أهلنا في الكويت حياكم، نحتفل معاً في ليلة تاريخية للفن الكويتي في ‫موسم الرياض".

وعلّق الفنان نبيل شعيل على المبادرة السعودية المميزة تجاه الكويت، قائلاً: "شكراً للأشقاء في المملكة على مبادرتهم الطيبة، شكراً بوناصر الغالي وهيئة الترفيه وموسم الرياض، الكويت والسعودية عينين في راس، الله لا يفرّقنا"، وفق ما أوضح لصحيفة "القبس".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة