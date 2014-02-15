توافد كبير للكويتيين المسافرين للرياض وجدة والسبب إعلان من "آل الشيخ"

7 رحلات يومياً يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 يناير الجاري

كشفت مصادر صحفية كويتية عن زيادة كبيرة في أعداد الكويتيين المسافرين إلى الرياض وجدة؛ وذلك تزامناً مع إعلان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، احتفالية غنائية خاصة بالكويت 25 يناير الجاري، توافق الاحتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية.

وأوضحت أن هناك 7 رحلات يومياً على جميع شركات الطيران من الكويت نحو الرياض، يُتوقع أن تصل إلى 30 رحلة يومَي 24 و25 الجاري، تزامنا مع الحفلة الخاصة بالكويت، لافتاً إلى أن زيادة الإقبال رفع أسعار التذاكر بنسبة 20% إلى 30%، بحسب "القبس" الكويتية.

وكان "آل الشيخ"، قد كشف أنه بالتزامن مع الاحتفاء بالأعياد الوطنية في الكويت، سيتم تنظيم احتفالية خاصة، تقام تحت مظلة موسم الرياض، بعنوان "ليلة في حب الكويت" 25 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من نجوم الساحة الغنائية الكويتية، هم: عبدالله الرويشد ونوال ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، على أن تشهد الحفلة فاصلاً مسرحياً يشارك فيه النجوم حياة الفهد وسعد الفرج وسعاد عبدالله.

ودعا "آل الشيخ"، الكويتيين، إلى حضور الحفلة، قائلاً: "أهلنا في الكويت حياكم، نحتفل معاً في ليلة تاريخية للفن الكويتي في ‫موسم الرياض".

وعلّق الفنان نبيل شعيل على المبادرة السعودية المميزة تجاه الكويت، قائلاً: "شكراً للأشقاء في المملكة على مبادرتهم الطيبة، شكراً بوناصر الغالي وهيئة الترفيه وموسم الرياض، الكويت والسعودية عينين في راس، الله لا يفرّقنا"، وفق ما أوضح لصحيفة "القبس".