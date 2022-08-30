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"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية

تسبب في اقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في ولايات عدة

ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.

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"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية
سبق

ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:50 PM

"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية

تسبب في اقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في ولايات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.

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