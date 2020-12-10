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H جاثم فوق الأجواء.. "طقس اليوم حتى الاثنين المقبل" بتوقيع "المسند"

قال: بوجه عام يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من مارس

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عامّاً في عناصر الطقس اليوم.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": ما زال المرتفع الجوي H الطارد للمنخفضات الجوية، وحالات عدم الاستقرار يخيم فوق أجواء #السعودية حتى يوم الاثنين القادم".

وأضاف: "استقرار في درجات الحرارة، والتغيرات طفيفة ما بين ارتفاع ضئيل في الشمال وشمال الوسط، وانخفاض ضئيل في الوسط والشرق، حتى منتصف الأسبوع القادم".

وتابع: "بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر #مارس".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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H جاثم فوق الأجواء.. "طقس اليوم حتى الاثنين المقبل" بتوقيع "المسند"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عامّاً في عناصر الطقس اليوم.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": ما زال المرتفع الجوي H الطارد للمنخفضات الجوية، وحالات عدم الاستقرار يخيم فوق أجواء #السعودية حتى يوم الاثنين القادم".

وأضاف: "استقرار في درجات الحرارة، والتغيرات طفيفة ما بين ارتفاع ضئيل في الشمال وشمال الوسط، وانخفاض ضئيل في الوسط والشرق، حتى منتصف الأسبوع القادم".

وتابع: "بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر #مارس".

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
10:26 AM

H جاثم فوق الأجواء.. "طقس اليوم حتى الاثنين المقبل" بتوقيع "المسند"

قال: بوجه عام يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من مارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، استقراراً جوياً عامّاً في عناصر الطقس اليوم.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": ما زال المرتفع الجوي H الطارد للمنخفضات الجوية، وحالات عدم الاستقرار يخيم فوق أجواء #السعودية حتى يوم الاثنين القادم".

وأضاف: "استقرار في درجات الحرارة، والتغيرات طفيفة ما بين ارتفاع ضئيل في الشمال وشمال الوسط، وانخفاض ضئيل في الوسط والشرق، حتى منتصف الأسبوع القادم".

وتابع: "بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر #مارس".

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