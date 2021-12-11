النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أزاحت الأردن بثلاثية.. مصر تواجه تونس في نصف نهائي مونديال العرب 2021

التحق منتخب مصر بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

تقدَّم المنتخب الأردني مبكرًا منذ الدقيقة الـ12 عن طريق يزن النعيمات، ولكن منتخب مصر تمكن من إحراز التعادل بهدف مروان حمدي في الدقيقة الـ45+1، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الإضافي الأول نجح البديل أحمد رفعت في صنع الفارق بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة الـ99، ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله المدافع مروان داوود في الدقيقة الـ119 من الشوط الإضافي الثاني.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي الذي بلغ الدور نفسه على حساب منتخب عمان بفوزه عليه (2-1) يوم أمس الجمعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أزاحت الأردن بثلاثية.. مصر تواجه تونس في نصف نهائي مونديال العرب 2021
سبق

التحق منتخب مصر بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

تقدَّم المنتخب الأردني مبكرًا منذ الدقيقة الـ12 عن طريق يزن النعيمات، ولكن منتخب مصر تمكن من إحراز التعادل بهدف مروان حمدي في الدقيقة الـ45+1، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الإضافي الأول نجح البديل أحمد رفعت في صنع الفارق بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة الـ99، ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله المدافع مروان داوود في الدقيقة الـ119 من الشوط الإضافي الثاني.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي الذي بلغ الدور نفسه على حساب منتخب عمان بفوزه عليه (2-1) يوم أمس الجمعة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
09:05 PM

أزاحت الأردن بثلاثية.. مصر تواجه تونس في نصف نهائي مونديال العرب 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,142

التحق منتخب مصر بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

تقدَّم المنتخب الأردني مبكرًا منذ الدقيقة الـ12 عن طريق يزن النعيمات، ولكن منتخب مصر تمكن من إحراز التعادل بهدف مروان حمدي في الدقيقة الـ45+1، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الإضافي الأول نجح البديل أحمد رفعت في صنع الفارق بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة الـ99، ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله المدافع مروان داوود في الدقيقة الـ119 من الشوط الإضافي الثاني.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي الذي بلغ الدور نفسه على حساب منتخب عمان بفوزه عليه (2-1) يوم أمس الجمعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة