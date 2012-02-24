النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انسحاب "ترامب" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان

"بلينكن" طالب بدعم دولي لشغل مقعد فيه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى المجلس التابع للأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من انسحاب إدارة دونالد ترامب منه.

وأعرب "بلينكن" للمجلس في رسالة بالفيديو عن سعادته بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى أن تنتخب لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-24، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الأمريكي: "نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمحاولتنا للعودة لشغل مقعد في هذه الهيئة".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعاود التواصل مع المجلس المؤلف من 47 عضوًا.

وانسحبت إدارة "ترامب" من المجلس في يونيو (حزيران) 2018 بعدما اتهمه بأنه "متعنت في تحيزه" ضد إسرائيل، وبأنه يمارس "النفاق" من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد انسحاب "ترامب" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى المجلس التابع للأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من انسحاب إدارة دونالد ترامب منه.

وأعرب "بلينكن" للمجلس في رسالة بالفيديو عن سعادته بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى أن تنتخب لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-24، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الأمريكي: "نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمحاولتنا للعودة لشغل مقعد في هذه الهيئة".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعاود التواصل مع المجلس المؤلف من 47 عضوًا.

وانسحبت إدارة "ترامب" من المجلس في يونيو (حزيران) 2018 بعدما اتهمه بأنه "متعنت في تحيزه" ضد إسرائيل، وبأنه يمارس "النفاق" من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
08:42 PM

بعد انسحاب "ترامب" منه.. واشنطن تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان

"بلينكن" طالب بدعم دولي لشغل مقعد فيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
665

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى المجلس التابع للأمم المتحدة بعد ثلاث سنوات من انسحاب إدارة دونالد ترامب منه.

وأعرب "بلينكن" للمجلس في رسالة بالفيديو عن سعادته بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى أن تنتخب لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-24، وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال الوزير الأمريكي: "نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمحاولتنا للعودة لشغل مقعد في هذه الهيئة".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستعاود التواصل مع المجلس المؤلف من 47 عضوًا.

وانسحبت إدارة "ترامب" من المجلس في يونيو (حزيران) 2018 بعدما اتهمه بأنه "متعنت في تحيزه" ضد إسرائيل، وبأنه يمارس "النفاق" من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,747
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,232
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,791

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة