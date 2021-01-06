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تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 54.09 دولار للبرميل

بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24

وصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020 مدعومة بموافقة السعودية على خفض الإنتاج أكثر من المتوقع، في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام، بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020.. وسجّل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ 26 فبراير 2020.. وأغلق العقد مرتفعاً 4.6 بالمئة أمس.

وكان قد أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أمس، أن المملكة العربية السعودية ستخفّض إنتاجها من البترول الخام، لشهرَي فبراير ومارس القادمين، بمقدار إضافي طوعي يبلغ مليون برميل يومياً.

وعليه، فإن إنتاج المملكة لشهرَي فبراير ومارس بعد خفض الإنتاج المستهدف والطوعي سيكون 8.119 مليون برميل يومياً.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 54.09 دولار للبرميل
سبق

وصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020 مدعومة بموافقة السعودية على خفض الإنتاج أكثر من المتوقع، في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام، بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020.. وسجّل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ 26 فبراير 2020.. وأغلق العقد مرتفعاً 4.6 بالمئة أمس.

وكان قد أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أمس، أن المملكة العربية السعودية ستخفّض إنتاجها من البترول الخام، لشهرَي فبراير ومارس القادمين، بمقدار إضافي طوعي يبلغ مليون برميل يومياً.

وعليه، فإن إنتاج المملكة لشهرَي فبراير ومارس بعد خفض الإنتاج المستهدف والطوعي سيكون 8.119 مليون برميل يومياً.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:15 AM

تعاملات الأربعاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 54.09 دولار للبرميل

بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 6 يناير 2021، إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020 مدعومة بموافقة السعودية على خفض الإنتاج أكثر من المتوقع، في اجتماع مع حلفائها من منتجي الخام، بينما تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو واحد بالمئة إلى 54.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2020.. وسجّل برنت 53.87 دولار للبرميل بعدما قفز 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.24 دولار للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ 26 فبراير 2020.. وأغلق العقد مرتفعاً 4.6 بالمئة أمس.

وكان قد أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أمس، أن المملكة العربية السعودية ستخفّض إنتاجها من البترول الخام، لشهرَي فبراير ومارس القادمين، بمقدار إضافي طوعي يبلغ مليون برميل يومياً.

وعليه، فإن إنتاج المملكة لشهرَي فبراير ومارس بعد خفض الإنتاج المستهدف والطوعي سيكون 8.119 مليون برميل يومياً.

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