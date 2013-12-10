الاتحاد السعودي وأولمبيك في منتصف يناير 2020.. والشباب مع الشرطة في 23 ديسمبر

في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "كأس العرب"

تقرر أن يلتقي الاتحاد السعودي مع أولمبيك آسفي المغربي منتصف يناير2020 المقبل بالمغرب، فيما يلعب الشباب السعودي مع الشرطة العراقي يوم 23 من الشهر الجاري.

حيث أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويقام الإياب بين الاتحاد وأولمبيك آسفي منتصف شهر فبراير المقبل بجدة، بينما يستضيف الشرطة نظيره الشباب في مباراة الإياب يوم 10 يناير المقبل على أن يحدد ملعب المباراة فيما بعد.

وفي باقي المباريات، تقام مواجهة الاتحاد السكندري المصري ومواطنه الإسماعيلي في 28 ديسمبر الجاري، والإياب يوم 24 يناير 2020.

أما لقاء الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي مع الرجاء البيضاوي المغربي فسيقام في الرابع من يناير والإياب يوم 9 من الشهر ذاته.