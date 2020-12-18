بالفيديو.. "هيفاء آل مقرن" تحتفي باللغة العربية وتدعو للتحدث بها

قالت: "هي حكاياتنا وذاكرتنا.. أدبنا وفنوننا.. ثقافتنا وإرثنا.. هي نحن"

نشرت مندوبة ⁧‫السعودية‬⁩ لدى منظمة ⁧‫اليونسكو‬⁩ الأميرة هيفاء آل مقرن، فيديو تدعو فيه إلى التحدث باللغة العربية بمناسبة ⁧‫#اليوم_العالمي_للغة_العربية‬⁩ الموافق لـ 18 ديسمبر.

وقالت: "لغتنا العربية هي حكاياتنا وذاكرتنا، هي أدبنا وفنوننا، هي ثقافتنا وإرثنا، هي هويتنا، هي نحن".

وأضافت: "احتفل باليوم العالمي للغة العربية، وتحدّث اللغة العربية مع متحدثيها".