بالفيديو.. "هيفاء آل مقرن" تحتفي باللغة العربية وتدعو للتحدث بها
قالت: "هي حكاياتنا وذاكرتنا.. أدبنا وفنوننا.. ثقافتنا وإرثنا.. هي نحن"
نشرت مندوبة السعودية لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، فيديو تدعو فيه إلى التحدث باللغة العربية بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية الموافق لـ 18 ديسمبر.
وقالت: "لغتنا العربية هي حكاياتنا وذاكرتنا، هي أدبنا وفنوننا، هي ثقافتنا وإرثنا، هي هويتنا، هي نحن".
وأضافت: "احتفل باليوم العالمي للغة العربية، وتحدّث اللغة العربية مع متحدثيها".
بالفيديو.. "هيفاء آل مقرن" تحتفي باللغة العربية وتدعو للتحدث بها
عبدالحكيم شار
سبق
2020-12-18
نشرت مندوبة السعودية لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، فيديو تدعو فيه إلى التحدث باللغة العربية بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية الموافق لـ 18 ديسمبر.
وقالت: "لغتنا العربية هي حكاياتنا وذاكرتنا، هي أدبنا وفنوننا، هي ثقافتنا وإرثنا، هي هويتنا، هي نحن".
وأضافت: "احتفل باليوم العالمي للغة العربية، وتحدّث اللغة العربية مع متحدثيها".
18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
05:18 PM
بالفيديو.. "هيفاء آل مقرن" تحتفي باللغة العربية وتدعو للتحدث بها
قالت: "هي حكاياتنا وذاكرتنا.. أدبنا وفنوننا.. ثقافتنا وإرثنا.. هي نحن"
نشرت مندوبة السعودية لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، فيديو تدعو فيه إلى التحدث باللغة العربية بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية الموافق لـ 18 ديسمبر.
وقالت: "لغتنا العربية هي حكاياتنا وذاكرتنا، هي أدبنا وفنوننا، هي ثقافتنا وإرثنا، هي هويتنا، هي نحن".
وأضافت: "احتفل باليوم العالمي للغة العربية، وتحدّث اللغة العربية مع متحدثيها".