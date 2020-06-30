النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك: الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم

خلال لقائه الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج الابتعاث

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد أبنائهم وبناتهم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس من فتيات وشباب المنطقة الذين بلغ عددهم خمسون طالبا وطالبة، بعد أن أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان.

وقال خلال لقائه بهم اليوم بمقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: هذا اليوم هو يوم فخر واعتزاز، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة، وهذا التواجد هو ما كان يحلم ويريد تحقيقه سمو ولي العهد الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة؛ الغرض منها هو الإنسان السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه.

وأوصى أبناءه ببذل الجهد، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المعيار الذي ينشده سموه فيهم، معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهم.

وأكد أن أمارة منطقة تبوك ستظل هي الداعم الأول لكل ما يمكن أن يكون سبباً لإنجاح المشاريع الضخمة على سواحل المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية.

وشكر أمير منطقة تبوك على رسائله التربوية والقيمة التي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين، وكذلك دعمه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم.

وفي الختام، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وقد حضر اللقاء مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك: الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم
سبق

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد أبنائهم وبناتهم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس من فتيات وشباب المنطقة الذين بلغ عددهم خمسون طالبا وطالبة، بعد أن أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان.

وقال خلال لقائه بهم اليوم بمقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: هذا اليوم هو يوم فخر واعتزاز، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة، وهذا التواجد هو ما كان يحلم ويريد تحقيقه سمو ولي العهد الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة؛ الغرض منها هو الإنسان السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه.

وأوصى أبناءه ببذل الجهد، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المعيار الذي ينشده سموه فيهم، معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهم.

وأكد أن أمارة منطقة تبوك ستظل هي الداعم الأول لكل ما يمكن أن يكون سبباً لإنجاح المشاريع الضخمة على سواحل المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية.

وشكر أمير منطقة تبوك على رسائله التربوية والقيمة التي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين، وكذلك دعمه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم.

وفي الختام، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وقد حضر اللقاء مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
06:31 PM

أمير تبوك: الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم

خلال لقائه الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج الابتعاث

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
821

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد أبنائهم وبناتهم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس من فتيات وشباب المنطقة الذين بلغ عددهم خمسون طالبا وطالبة، بعد أن أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان.

وقال خلال لقائه بهم اليوم بمقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: هذا اليوم هو يوم فخر واعتزاز، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة، وهذا التواجد هو ما كان يحلم ويريد تحقيقه سمو ولي العهد الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة؛ الغرض منها هو الإنسان السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه.

وأوصى أبناءه ببذل الجهد، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المعيار الذي ينشده سموه فيهم، معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهم.

وأكد أن أمارة منطقة تبوك ستظل هي الداعم الأول لكل ما يمكن أن يكون سبباً لإنجاح المشاريع الضخمة على سواحل المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية.

وشكر أمير منطقة تبوك على رسائله التربوية والقيمة التي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين، وكذلك دعمه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم.

وفي الختام، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وقد حضر اللقاء مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة