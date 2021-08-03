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القصيم.. ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز صراف آلي متنكرًا بزي موظفي الصيانة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة

أعلنت شرطة القصيم، اليوم، القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.. وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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القصيم.. ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز صراف آلي متنكرًا بزي موظفي الصيانة
سبق

أعلنت شرطة القصيم، اليوم، القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.. وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:05 PM

القصيم.. ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز صراف آلي متنكرًا بزي موظفي الصيانة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أعلنت شرطة القصيم، اليوم، القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.

وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.. وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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