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سلسلة "كابتن ماجد" تضم لاعباً سعودياً باسم "مارك العويران"

متاحة الآن على أجهزة "بلاي ستشن 4" و"نيتندو سوتش"

أضافت سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "كابتن ماجد" (CAPTAIN TSUBASA) أبطالاً جدداً من بينهم لاعب سعودي.

وقال موقع "قيم اسكني"، إن سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن تسوباسا"؛ الشهيرة في الشرق الأوسط باسم "كابتن ماجد"، أضافت ثلاث شخصيات من بينهم لاعب سعودي يُدعى "مارك العويران فيا".

وأشار الموقع إلى أنه تمّ توفير الشخصيات الجديدة على أجهزة "بلاي ستشن 4" و"نيتندو سوتش" وعلى الكمبيوتر الشخصي عبر "STEAM".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلسلة "كابتن ماجد" تضم لاعباً سعودياً باسم "مارك العويران"
سبق

أضافت سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "كابتن ماجد" (CAPTAIN TSUBASA) أبطالاً جدداً من بينهم لاعب سعودي.

وقال موقع "قيم اسكني"، إن سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن تسوباسا"؛ الشهيرة في الشرق الأوسط باسم "كابتن ماجد"، أضافت ثلاث شخصيات من بينهم لاعب سعودي يُدعى "مارك العويران فيا".

وأشار الموقع إلى أنه تمّ توفير الشخصيات الجديدة على أجهزة "بلاي ستشن 4" و"نيتندو سوتش" وعلى الكمبيوتر الشخصي عبر "STEAM".

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
01:25 PM

سلسلة "كابتن ماجد" تضم لاعباً سعودياً باسم "مارك العويران"

متاحة الآن على أجهزة "بلاي ستشن 4" و"نيتندو سوتش"

A A A
خالد علي - الرياض
3
5,347

أضافت سلسلة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "كابتن ماجد" (CAPTAIN TSUBASA) أبطالاً جدداً من بينهم لاعب سعودي.

وقال موقع "قيم اسكني"، إن سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن تسوباسا"؛ الشهيرة في الشرق الأوسط باسم "كابتن ماجد"، أضافت ثلاث شخصيات من بينهم لاعب سعودي يُدعى "مارك العويران فيا".

وأشار الموقع إلى أنه تمّ توفير الشخصيات الجديدة على أجهزة "بلاي ستشن 4" و"نيتندو سوتش" وعلى الكمبيوتر الشخصي عبر "STEAM".

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