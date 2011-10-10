أمين منطقة الجوف يقف على 3 مشاريع حيوية في سكاكا

اطلع على المركز الحضاري الذي تأسس مؤخراً غرب المدينة

استكمل أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، جولته على مواقع العمل في مدينة سكاكا واطلع على مشروع المركز الحضاري الذي تأسس مؤخراً غرب مدينة سكاكا، ويقع على مساحة تتجاوز 90 ألف متر مربع، وتابع سير الإنجاز.

وقال "الشرعان": المشروع يهدف لاستقطاب واستيعاب مختلف الفعاليات والمناسبات في المنطقة، وتقديم الخدمات الحضارية من الأمانة تجاه المجتمع، وهو يضم مرافق متنوعة.

وحثّ العاملين في المشروع على سرعة الإنجاز والحرص على دقة التنفيذ والالتزام بالجودة العالية، لمواكبة ما تشهده المنطقة من تطور في المرافق الحكومية ومنها مشروعات أمانة الجوف الحضرية والخدمات البلدية وتطوير الحدائق وغيرها.

وشملت الجولات الميدانية لأمين المنطقة، مشروع تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا موجهاً منسوبيه والمقاول المنفذ للمشروع دراسة تنفيذ ميدان في تقاطع حجز المرور وربط مرور المشاة بالطرق المجاورة ومركز الشباب والحرص على تنفيذ تصريف السيول.

واطّلع، خلال زيارة ميدانية ثالثة، على أعمال حديقة الجوهرة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا، متابعاً أعمال تنفيذ المشروع ومراحل العمل الجاري تطبيقها.

تأتي هذه الجولات لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية لها وبحث ومعالجة اي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها، بناءً على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ونائبه، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.