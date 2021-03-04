النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الخامسة مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الخامسة مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:04 AM

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الخامسة مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
320

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,011

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة