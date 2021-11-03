النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان

دعاهم إلى تقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عدداً من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وذلك لتميزهم خلال أداء أعمالهم.

وأوصى الرئيس العام بضرورة بذل مزيدٍ من الجهد للحفاظ على هذا التميز والقيام بالأعمال المنوطة لهم بأعلى معايير الجودة والإتقان وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه، بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وحظي بالتكريم كلٌّ من: الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي رشيد الرفيعي؛ ومدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي عارف المغذوي؛ ومساعد المشرف العام على مكتب الرئيس العام لشؤون مكتب الحرم ياسر الصبحي؛ ومدير الإدارة العامة للأمن السيبراني خالد بن عبدالكريم الحنيني؛ ومدير الإدارة العامة للإشراف الميداني حسن مكي؛ ومدير شؤون الحرم والتوسعة السعودية الأولى صالح المرعشي؛ ووكيل إدارة الإشراف على شؤون الحرم القديم والتوسعة السعودية الأولى أحمد بن سالم الحربي.

من جانبهم، قدّم المكرّمون شكرهم الجزيل لمعالي الرئيس العام نظير دعمه المستمر واللامحدود لمتطلبات تجويد مخرجات أعمالهم، سائلين المولى له التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية في خدمة قاصدي المسجد النبوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان
سبق

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عدداً من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وذلك لتميزهم خلال أداء أعمالهم.

وأوصى الرئيس العام بضرورة بذل مزيدٍ من الجهد للحفاظ على هذا التميز والقيام بالأعمال المنوطة لهم بأعلى معايير الجودة والإتقان وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه، بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وحظي بالتكريم كلٌّ من: الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي رشيد الرفيعي؛ ومدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي عارف المغذوي؛ ومساعد المشرف العام على مكتب الرئيس العام لشؤون مكتب الحرم ياسر الصبحي؛ ومدير الإدارة العامة للأمن السيبراني خالد بن عبدالكريم الحنيني؛ ومدير الإدارة العامة للإشراف الميداني حسن مكي؛ ومدير شؤون الحرم والتوسعة السعودية الأولى صالح المرعشي؛ ووكيل إدارة الإشراف على شؤون الحرم القديم والتوسعة السعودية الأولى أحمد بن سالم الحربي.

من جانبهم، قدّم المكرّمون شكرهم الجزيل لمعالي الرئيس العام نظير دعمه المستمر واللامحدود لمتطلبات تجويد مخرجات أعمالهم، سائلين المولى له التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية في خدمة قاصدي المسجد النبوي.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:47 AM

السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان

دعاهم إلى تقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
406

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عدداً من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وذلك لتميزهم خلال أداء أعمالهم.

وأوصى الرئيس العام بضرورة بذل مزيدٍ من الجهد للحفاظ على هذا التميز والقيام بالأعمال المنوطة لهم بأعلى معايير الجودة والإتقان وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه، بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وحظي بالتكريم كلٌّ من: الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي رشيد الرفيعي؛ ومدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي عارف المغذوي؛ ومساعد المشرف العام على مكتب الرئيس العام لشؤون مكتب الحرم ياسر الصبحي؛ ومدير الإدارة العامة للأمن السيبراني خالد بن عبدالكريم الحنيني؛ ومدير الإدارة العامة للإشراف الميداني حسن مكي؛ ومدير شؤون الحرم والتوسعة السعودية الأولى صالح المرعشي؛ ووكيل إدارة الإشراف على شؤون الحرم القديم والتوسعة السعودية الأولى أحمد بن سالم الحربي.

من جانبهم، قدّم المكرّمون شكرهم الجزيل لمعالي الرئيس العام نظير دعمه المستمر واللامحدود لمتطلبات تجويد مخرجات أعمالهم، سائلين المولى له التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية في خدمة قاصدي المسجد النبوي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,021
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,935
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,147

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة