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"إرادة الرياض" يكرم أحد مستفيديه لصدور كتابه الأول بعد التعافي

احتفى بمؤلفيه من الموظفين بمناسبة اليوم العالمي للكتاب

كَرّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أحد المستفيدين من خدماته لصدور أول كتاب له والذي يحكي فيه تجربته مع المرض ورحلة العلاج والتأهيل ودور الأسرة في دعمه لاستقرار حالته، وذلك ضمن فعالية ملتقى المؤلفين الثاني الذي ينظمه المجمع بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2021م.

وشمل التكريم عدداً من منسوبيه الذين تمكنوا من طباعة كتب متخصصة في مجال الصحة النفسية.

وأعرب المدير التنفيذي الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني" عن سعادته الكبيرة بنجاح المستفيد في تجاوز مرضه، معتبراً هذه المرحلة إنجازاً يفخر به جميع منسوبي المجمع، مقدراً للأسرة دورها الكبير في تعزيز تعافيه وتعاونها مع المجمع خلال رحلة العلاج والتأهيل، كما أعرب عن اعتزازه بالمؤلفين وبكل المتميزين في كافة المجالات التي تخدم الصحة النفسية وتطورها في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الكتب جاءت في صميم التخصص، وهي نتاج الخبرات التي يملكها العاملون في المجمع وتمس الواقع بشكل كبير، مقدماً شكره لهم وداعياً الجميع للحذو حذوهم.

من جهته قدم المستفيد كلمة بهذه المناسبة شكر فيها جميع من تعب معه من أجل أن تستقر حالته وخص بالشكر والديه وزوجته والمختصين في المجمع، كما رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده لاهتمامهما بخدمات الصحة، ومنها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.


وشهد الحفل حضور المساعدين وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وألقى خلاله الموظف "إسماعيل هزازي" كلمة المؤلفين.

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"إرادة الرياض" يكرم أحد مستفيديه لصدور كتابه الأول بعد التعافي
سبق

كَرّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أحد المستفيدين من خدماته لصدور أول كتاب له والذي يحكي فيه تجربته مع المرض ورحلة العلاج والتأهيل ودور الأسرة في دعمه لاستقرار حالته، وذلك ضمن فعالية ملتقى المؤلفين الثاني الذي ينظمه المجمع بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2021م.

وشمل التكريم عدداً من منسوبيه الذين تمكنوا من طباعة كتب متخصصة في مجال الصحة النفسية.

وأعرب المدير التنفيذي الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني" عن سعادته الكبيرة بنجاح المستفيد في تجاوز مرضه، معتبراً هذه المرحلة إنجازاً يفخر به جميع منسوبي المجمع، مقدراً للأسرة دورها الكبير في تعزيز تعافيه وتعاونها مع المجمع خلال رحلة العلاج والتأهيل، كما أعرب عن اعتزازه بالمؤلفين وبكل المتميزين في كافة المجالات التي تخدم الصحة النفسية وتطورها في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الكتب جاءت في صميم التخصص، وهي نتاج الخبرات التي يملكها العاملون في المجمع وتمس الواقع بشكل كبير، مقدماً شكره لهم وداعياً الجميع للحذو حذوهم.

من جهته قدم المستفيد كلمة بهذه المناسبة شكر فيها جميع من تعب معه من أجل أن تستقر حالته وخص بالشكر والديه وزوجته والمختصين في المجمع، كما رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده لاهتمامهما بخدمات الصحة، ومنها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.


وشهد الحفل حضور المساعدين وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وألقى خلاله الموظف "إسماعيل هزازي" كلمة المؤلفين.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:09 PM

"إرادة الرياض" يكرم أحد مستفيديه لصدور كتابه الأول بعد التعافي

احتفى بمؤلفيه من الموظفين بمناسبة اليوم العالمي للكتاب

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عمر السبيعي - الرياض
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كَرّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أحد المستفيدين من خدماته لصدور أول كتاب له والذي يحكي فيه تجربته مع المرض ورحلة العلاج والتأهيل ودور الأسرة في دعمه لاستقرار حالته، وذلك ضمن فعالية ملتقى المؤلفين الثاني الذي ينظمه المجمع بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2021م.

وشمل التكريم عدداً من منسوبيه الذين تمكنوا من طباعة كتب متخصصة في مجال الصحة النفسية.

وأعرب المدير التنفيذي الدكتور "محمد بن مشعوف القحطاني" عن سعادته الكبيرة بنجاح المستفيد في تجاوز مرضه، معتبراً هذه المرحلة إنجازاً يفخر به جميع منسوبي المجمع، مقدراً للأسرة دورها الكبير في تعزيز تعافيه وتعاونها مع المجمع خلال رحلة العلاج والتأهيل، كما أعرب عن اعتزازه بالمؤلفين وبكل المتميزين في كافة المجالات التي تخدم الصحة النفسية وتطورها في المملكة، مبيناً أن كثيراً من الكتب جاءت في صميم التخصص، وهي نتاج الخبرات التي يملكها العاملون في المجمع وتمس الواقع بشكل كبير، مقدماً شكره لهم وداعياً الجميع للحذو حذوهم.

من جهته قدم المستفيد كلمة بهذه المناسبة شكر فيها جميع من تعب معه من أجل أن تستقر حالته وخص بالشكر والديه وزوجته والمختصين في المجمع، كما رفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده لاهتمامهما بخدمات الصحة، ومنها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.


وشهد الحفل حضور المساعدين وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وألقى خلاله الموظف "إسماعيل هزازي" كلمة المؤلفين.

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