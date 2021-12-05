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وزارة الصحة تختتم فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي في الرياض

استهدف المؤثرين من أفراد ومؤسسات والمتطوعين والممارسين الصحيين

اختتمت، اليوم الأحد، في الرياض فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي، والذي نظمه مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، تحت عنوان "التطوع الصحي الواقع والمستقبل".

وتفصيلاً، استهدف الملتقى المؤثرين في المجال الصحي (أفراداً، ومؤسسات)، والمتطوعين والمتطوعات، والممارسين الصحيين؛ حيث سعى الملتقى إلى تحقيق عدد من المستهدفات، أبرزها: إثراء المعرفة، وتعزيز النضج والوعي بالتطوع الصحي لدى المجتمع، وعرض وتكريم الجهود التطوعية الصحية، واستعراض التجارب العالمية والمحلية فـي التطوع الصحي، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التطوع الصحي.

وناقش الملتقى من خلال جلساته، ثلاثة محاور رئيسة هي: واقع التطوع الصحي بالمملكة، والتحديات التي يواجهها وسُبل تخطيها، إضافة إلى مستقبله.

وتخلل الملتقى أوراق عمل قدمها متحدثون مختصون، حول مفاهيم وثقافة التطوع الصحي، وعرض نتائج دراسة مسحية شاملة للتطوع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث في التطوع الصحي، وأثر الاستدامة المالية في التطوع الصحي.

وفي الختام، تم تكريم الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتها الثالثة 2021م، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية وإبراز جهودهم، من خلال ثلاثة مسارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الصحة تختتم فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي في الرياض
سبق

اختتمت، اليوم الأحد، في الرياض فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي، والذي نظمه مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، تحت عنوان "التطوع الصحي الواقع والمستقبل".

وتفصيلاً، استهدف الملتقى المؤثرين في المجال الصحي (أفراداً، ومؤسسات)، والمتطوعين والمتطوعات، والممارسين الصحيين؛ حيث سعى الملتقى إلى تحقيق عدد من المستهدفات، أبرزها: إثراء المعرفة، وتعزيز النضج والوعي بالتطوع الصحي لدى المجتمع، وعرض وتكريم الجهود التطوعية الصحية، واستعراض التجارب العالمية والمحلية فـي التطوع الصحي، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التطوع الصحي.

وناقش الملتقى من خلال جلساته، ثلاثة محاور رئيسة هي: واقع التطوع الصحي بالمملكة، والتحديات التي يواجهها وسُبل تخطيها، إضافة إلى مستقبله.

وتخلل الملتقى أوراق عمل قدمها متحدثون مختصون، حول مفاهيم وثقافة التطوع الصحي، وعرض نتائج دراسة مسحية شاملة للتطوع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث في التطوع الصحي، وأثر الاستدامة المالية في التطوع الصحي.

وفي الختام، تم تكريم الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتها الثالثة 2021م، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية وإبراز جهودهم، من خلال ثلاثة مسارات.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:19 PM

وزارة الصحة تختتم فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي في الرياض

استهدف المؤثرين من أفراد ومؤسسات والمتطوعين والممارسين الصحيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، اليوم الأحد، في الرياض فعاليات الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي، والذي نظمه مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، تحت عنوان "التطوع الصحي الواقع والمستقبل".

وتفصيلاً، استهدف الملتقى المؤثرين في المجال الصحي (أفراداً، ومؤسسات)، والمتطوعين والمتطوعات، والممارسين الصحيين؛ حيث سعى الملتقى إلى تحقيق عدد من المستهدفات، أبرزها: إثراء المعرفة، وتعزيز النضج والوعي بالتطوع الصحي لدى المجتمع، وعرض وتكريم الجهود التطوعية الصحية، واستعراض التجارب العالمية والمحلية فـي التطوع الصحي، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التطوع الصحي.

وناقش الملتقى من خلال جلساته، ثلاثة محاور رئيسة هي: واقع التطوع الصحي بالمملكة، والتحديات التي يواجهها وسُبل تخطيها، إضافة إلى مستقبله.

وتخلل الملتقى أوراق عمل قدمها متحدثون مختصون، حول مفاهيم وثقافة التطوع الصحي، وعرض نتائج دراسة مسحية شاملة للتطوع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث في التطوع الصحي، وأثر الاستدامة المالية في التطوع الصحي.

وفي الختام، تم تكريم الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في دورتها الثالثة 2021م، والتي تهدف إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية وإبراز جهودهم، من خلال ثلاثة مسارات.

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