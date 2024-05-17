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بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير

جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة

عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية.

وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.

سجون منطقة عسير وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير
سبق

عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية.

وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
02:37 PM

بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير

جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية.

وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.

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