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بعد 500 يوم.. "السعودية" على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كورونا"

عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس يصل إلى 19 مليون جرعة حتى الآن

لم تتبق سوى 1094 حالة وتصل المملكة العربية السعودية إلى نصف مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد مضي قرابة 500 يوم على تسجيل أول حالة إصابة كانت لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين في تاريخ 2 مارس 2020م.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلتها المملكة حتى اليوم وفق آخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة؛ 498906 إصابات، المتعافون منهم 479709 حالات، وحالات الوفاة 7947 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11250 والحالات الحرجة 1378 حالة.

وعلى صعيد متصل تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 19 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 500 يوم.. "السعودية" على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كورونا"
سبق

لم تتبق سوى 1094 حالة وتصل المملكة العربية السعودية إلى نصف مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد مضي قرابة 500 يوم على تسجيل أول حالة إصابة كانت لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين في تاريخ 2 مارس 2020م.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلتها المملكة حتى اليوم وفق آخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة؛ 498906 إصابات، المتعافون منهم 479709 حالات، وحالات الوفاة 7947 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11250 والحالات الحرجة 1378 حالة.

وعلى صعيد متصل تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 19 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
04:15 PM
اخر تعديل
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
02:17 AM

بعد 500 يوم.. "السعودية" على أعتاب نصف مليون إصابة بـ"كورونا"

عدد جرعات اللقاح المضاد للفيروس يصل إلى 19 مليون جرعة حتى الآن

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,444

لم تتبق سوى 1094 حالة وتصل المملكة العربية السعودية إلى نصف مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد مضي قرابة 500 يوم على تسجيل أول حالة إصابة كانت لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين في تاريخ 2 مارس 2020م.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلتها المملكة حتى اليوم وفق آخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة؛ 498906 إصابات، المتعافون منهم 479709 حالات، وحالات الوفاة 7947 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11250 والحالات الحرجة 1378 حالة.

وعلى صعيد متصل تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 19 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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