تطبيق المراسة "سيغنال" يواجه "صعوبات فنية"

بسبب إقبال ملايين المستخدمين الجدد

قالت منصة المراسلة سيغنال إنها تواجه "صعوبات فنية" ناتجة على إقبال ملايين المستخدمين الجدد على تنزيل تطبيقها.

واشتكى بعض المستخدمين، من صعوبة إرسال الرسائل عبر تنزيل التطبيق على الهواتف المحمولة والحواسيب العادية لعدة ساعات، طبقاً لـ"بي بي سي".

الشركة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الإقبال منذ أن كشفت منافستها واتساب عن شروط جديدة للخصوصية الأسبوع الماضي.

سيغنال، قالت عبر موقع تويتر، إنها أضافت خوادم "بوتيرة قياسية" وتعمل على استعادة الخدمة.

وقالت في تغريدة: "الملايين والملايين من المستخدمين الجدد يرسلون رسالة تفيد بأهمية الخصوصية".

واستفاد كل من تطبيق سيغنال وتليغرام، وهو تطبيق مراسلة مشفر مجاني آخر، من السخط الناجم عن الشروط والأحكام المحدثة لتطبيق واتساب.

وأخبر واتساب مستخدميه، البالغ عددهم ملياري مستخدم، أنه يجب عليهم السماح له بمشاركة البيانات مع شركته الأم فيسبوك، إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في استخدامه.

ولا ينطبق هذا على المستخدمين في بريطانيا وأوروبا، ولكن تم إرسال الإشعار إلى الجميع.

وشدد واتساب على أن ممارسته لمشاركة البيانات مع فيسبوك ليست جديدة، ولم يتم توسيعها. وقالت إنه كان هناك "التباس" بشأن رسالتها، والتي منحت الناس في البداية حتى الثامن من فبراير/ شباط المقبل، لقبول شروطها المحدثة أو التوقف عن استخدام الخدمة.

وغيرت واتساب الآن الموعد النهائي إلى 15 مايو/ أيار، قائلة إنها ستستغل الوقت لتوضيح المعلومات الخاطئة.