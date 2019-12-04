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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7871.20 نقطة

بتداولات بلغت 2.2 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 11.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7871.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، وتبوك الزراعية، وسدافكو، والدريس، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: باعظيم، وريدان، وأبو معطي، والكثيري، والإنماء طوكيو م، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.76% و9.98%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وباعظيم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 858.17 نقطة ليقفل عند مستوى 6345.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1681 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7871.20 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 11.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7871.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، وتبوك الزراعية، وسدافكو، والدريس، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: باعظيم، وريدان، وأبو معطي، والكثيري، والإنماء طوكيو م، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.76% و9.98%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وباعظيم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 858.17 نقطة ليقفل عند مستوى 6345.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1681 صفقة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
04:03 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7871.20 نقطة

بتداولات بلغت 2.2 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 11.83 نقطة ليقفل عند مستوى 7871.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، وتبوك الزراعية، وسدافكو، والدريس، وأسمنت القصيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: باعظيم، وريدان، وأبو معطي، والكثيري، والإنماء طوكيو م، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.76% و9.98%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، والراجحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، وباعظيم هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 858.17 نقطة ليقفل عند مستوى 6345.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1681 صفقة.

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