"الداخلية" تبدأ تطبيق اشتراط الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة

يُستثنى منها المتعافون ومَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة بوليصة تأمين

أعلنت وزارة الداخلية بدءًا من اليوم الاثنين تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يُستثنى منه 3 فئات، هي:

- مَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدِّموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة.

- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

- مَن أُصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.