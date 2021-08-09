النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تبدأ تطبيق اشتراط الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة

يُستثنى منها المتعافون ومَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة بوليصة تأمين

أعلنت وزارة الداخلية بدءًا من اليوم الاثنين تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يُستثنى منه 3 فئات، هي:

- مَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدِّموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة.

- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

- مَن أُصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تبدأ تطبيق اشتراط الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة
سبق

أعلنت وزارة الداخلية بدءًا من اليوم الاثنين تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يُستثنى منه 3 فئات، هي:

- مَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدِّموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة.

- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

- مَن أُصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
12:15 AM
اخر تعديل
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
09:49 AM

"الداخلية" تبدأ تطبيق اشتراط الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة

يُستثنى منها المتعافون ومَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة بوليصة تأمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
12,133

أعلنت وزارة الداخلية بدءًا من اليوم الاثنين تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يُستثنى منه 3 فئات، هي:

- مَن تقل أعمارهم عن 12 عامًا شريطة أن يقدِّموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة.

- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

- مَن أُصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,530
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,295
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة