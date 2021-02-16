السعودية تستعد لاستضافة رالي الشرقية تويوتا الدولي.. مارس المقبل

ضمن بطولتي العالم لراليات الباها والسعودية تويوتا الصحراوية

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، استضافة المملكة منافسات رالي الشرقية "تويوتا الدولي"، في الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل في المنطقة الشرقية.

وسيكون رالي الشرقية تويوتا الدولي، ثالث جولات الموسم من بطولة كأس العالم لراليات الباها 2021، بعد أن تم اعتماده في شهر أكتوبر الماضي، من الاتحاد الدولي للسيارات، ضمن روزنامة السلسلة العالمية، ليظهر السباق للمرة الأولى على جدول جولاتها.

كما سيكون السباق الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

ومن المنتظر، أن يشارك نخبة سائقي بطولة كأس العالم لراليات الباها في السباق، على الرغم من الظروف المحيطة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقوم اللجنة المنظمة وبالتعاون مع وزارة الرياضة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة، لضمان سباق آمن لكل المشاركين والمنظمين.

وعن استضافة المملكة لرالي الشرقية تويوتا الدولي كجزء من بطولة كأس العالم لراليات الباها، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد

السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: "إن استضافة رالي الشرقية تويوتا الدولي هو

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بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

وأضاف: "نجحنا مؤخرا في استضافة رالي حائل الدولي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020، ومن بعده رالي داكار السعودية 2021، والآن نتطلع لرالي الشرقية تويوتا الدولي، وسنسعى جاهدين للعمل على استمرار نجاح الأحداث العالمية في رياضة المحركات بالمملكة".

ويعتبر رالي الشرقية تويوتا الدولي - الذي يُشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ووزارة الرياضة، ثاني

السباقات السعودية في سلسلة بطولة كأس العالم لراليات الباها.

واستضافت المملكة – من خلال رالي حائل الدولي – الجولتين الرابعة والخامسة من الموسم الماضي، والذي اختتم منافساته في ديسمبر، بعد أن كان قد انطلق من روسيا ومنه إلى بولندا ثم مرورًا بالبرتغال.