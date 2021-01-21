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شاهد.. لجنة من 12 جهة حكومية تزيل تعديات وعقومًا بوادي قنونا

باشرت أعمالها بعد موافقة من محافظ القنفذة لمنع إعاقة جريان المياه

أزالت لجنة مكونة من "12 جهة حكومية"، عددًا من التعديات والعقوم المخالفة التي تعيق جريان المياه وردم الحُفَر بوادي قنونا؛ حيث تم معالجتها وتكليف عدد من أصحاب المزارع بردمها داخل المزارع.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة؛ تم تشكيل اللجنة لأعمال مسح وإزالة التعديات بوادي قنونا؛ حيث باشرت اللجنة المشكّلة من مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة، وبلديتي القنفذة وسبت الجارة، والدفاع المدني، والشرطة، ولجنة التعديات، وفرع وزارة النقل، ومراكز الإمارة بمركز سبت الجارة، وأحد بني زيد، وخميس حرب، أعمال المسح وإزالة التعديات بوادي قنونا.

وتأتي هذه اللجنة في إطار حرص متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي ومنع التعدي؛ حيث يعتبر وادي قنونا من أكبر الأودية بتهامة جنوب غرب المملكة، ويصب في محافظة القنفذة، ويقع على روافده العديد من الأراضي الزراعية التي تنتج أجود أنواع الحبوب من الذره، والدخن والسمسم، وكذلك إنتاج الفاكهة من أشجار المانجو، ويقع بهذا الوادي سد وادي قنونا، وكذلك منتزه قنونا الوطني بمحافظة القنفذة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لجنة من 12 جهة حكومية تزيل تعديات وعقومًا بوادي قنونا
سبق

أزالت لجنة مكونة من "12 جهة حكومية"، عددًا من التعديات والعقوم المخالفة التي تعيق جريان المياه وردم الحُفَر بوادي قنونا؛ حيث تم معالجتها وتكليف عدد من أصحاب المزارع بردمها داخل المزارع.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة؛ تم تشكيل اللجنة لأعمال مسح وإزالة التعديات بوادي قنونا؛ حيث باشرت اللجنة المشكّلة من مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة، وبلديتي القنفذة وسبت الجارة، والدفاع المدني، والشرطة، ولجنة التعديات، وفرع وزارة النقل، ومراكز الإمارة بمركز سبت الجارة، وأحد بني زيد، وخميس حرب، أعمال المسح وإزالة التعديات بوادي قنونا.

وتأتي هذه اللجنة في إطار حرص متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي ومنع التعدي؛ حيث يعتبر وادي قنونا من أكبر الأودية بتهامة جنوب غرب المملكة، ويصب في محافظة القنفذة، ويقع على روافده العديد من الأراضي الزراعية التي تنتج أجود أنواع الحبوب من الذره، والدخن والسمسم، وكذلك إنتاج الفاكهة من أشجار المانجو، ويقع بهذا الوادي سد وادي قنونا، وكذلك منتزه قنونا الوطني بمحافظة القنفذة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:29 PM

شاهد.. لجنة من 12 جهة حكومية تزيل تعديات وعقومًا بوادي قنونا

باشرت أعمالها بعد موافقة من محافظ القنفذة لمنع إعاقة جريان المياه

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
3,447

أزالت لجنة مكونة من "12 جهة حكومية"، عددًا من التعديات والعقوم المخالفة التي تعيق جريان المياه وردم الحُفَر بوادي قنونا؛ حيث تم معالجتها وتكليف عدد من أصحاب المزارع بردمها داخل المزارع.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أنه بناء على طلب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وموافقة محافظ القنفذة؛ تم تشكيل اللجنة لأعمال مسح وإزالة التعديات بوادي قنونا؛ حيث باشرت اللجنة المشكّلة من مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة، وبلديتي القنفذة وسبت الجارة، والدفاع المدني، والشرطة، ولجنة التعديات، وفرع وزارة النقل، ومراكز الإمارة بمركز سبت الجارة، وأحد بني زيد، وخميس حرب، أعمال المسح وإزالة التعديات بوادي قنونا.

وتأتي هذه اللجنة في إطار حرص متابعة ومراقبة الأودية والسدود وجريان السيول بمجراها الطبيعي ومنع التعدي؛ حيث يعتبر وادي قنونا من أكبر الأودية بتهامة جنوب غرب المملكة، ويصب في محافظة القنفذة، ويقع على روافده العديد من الأراضي الزراعية التي تنتج أجود أنواع الحبوب من الذره، والدخن والسمسم، وكذلك إنتاج الفاكهة من أشجار المانجو، ويقع بهذا الوادي سد وادي قنونا، وكذلك منتزه قنونا الوطني بمحافظة القنفذة.

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