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"سبق" ترصد حفريات بلا سفلتة بجوانب طريق "صيانة الطائف"

تلقت شكاوى عدد من مرتادي الطريق يشرحون فيها معاناتهم

وثقت "سبق" وجود حفريات تابعة لإحدى الشركات الحكومية على جوانب طريق المؤتمرات بحي الصيانة بمحافظة الطائف، منذ قرابة الشهرين دون سفلتة على الرغم من انتهاء المشروع.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عدد من مرتادي طريق المؤتمرات باتجاه كوبري الصيانة بينوا فيها أن أعمال الحفر والتوصيل انتهت منذ شهرين أو أكثر، ومع ذلك ظلت الحفريات دون إعادة سفلتتها من قِبل المقاول المنفذ للمشروع، حيث ما زالت في هبوط عن مستوى السفلتة للطريق.

وأشاروا إلى معاناتهم مع وجود تلك الحفريات، وتضرر مركباتهم، ومضايقة المركبات في المسار الآخر خوفًا من المرور بالحفريات، مطالبين الجهة المعنية بسرعة سفلتة الحفريات.

الطائف

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"سبق" ترصد حفريات بلا سفلتة بجوانب طريق "صيانة الطائف"
سبق

وثقت "سبق" وجود حفريات تابعة لإحدى الشركات الحكومية على جوانب طريق المؤتمرات بحي الصيانة بمحافظة الطائف، منذ قرابة الشهرين دون سفلتة على الرغم من انتهاء المشروع.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عدد من مرتادي طريق المؤتمرات باتجاه كوبري الصيانة بينوا فيها أن أعمال الحفر والتوصيل انتهت منذ شهرين أو أكثر، ومع ذلك ظلت الحفريات دون إعادة سفلتتها من قِبل المقاول المنفذ للمشروع، حيث ما زالت في هبوط عن مستوى السفلتة للطريق.

وأشاروا إلى معاناتهم مع وجود تلك الحفريات، وتضرر مركباتهم، ومضايقة المركبات في المسار الآخر خوفًا من المرور بالحفريات، مطالبين الجهة المعنية بسرعة سفلتة الحفريات.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:15 AM

"سبق" ترصد حفريات بلا سفلتة بجوانب طريق "صيانة الطائف"

تلقت شكاوى عدد من مرتادي الطريق يشرحون فيها معاناتهم

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سعود الدعجاني - الطائف
0
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وثقت "سبق" وجود حفريات تابعة لإحدى الشركات الحكومية على جوانب طريق المؤتمرات بحي الصيانة بمحافظة الطائف، منذ قرابة الشهرين دون سفلتة على الرغم من انتهاء المشروع.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عدد من مرتادي طريق المؤتمرات باتجاه كوبري الصيانة بينوا فيها أن أعمال الحفر والتوصيل انتهت منذ شهرين أو أكثر، ومع ذلك ظلت الحفريات دون إعادة سفلتتها من قِبل المقاول المنفذ للمشروع، حيث ما زالت في هبوط عن مستوى السفلتة للطريق.

وأشاروا إلى معاناتهم مع وجود تلك الحفريات، وتضرر مركباتهم، ومضايقة المركبات في المسار الآخر خوفًا من المرور بالحفريات، مطالبين الجهة المعنية بسرعة سفلتة الحفريات.

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