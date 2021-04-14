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الإمارات: 1798 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 473.398 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 489.495 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.541 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 1.492 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 473.398 حالة.

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الإمارات: 1798 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 489.495 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.541 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 1.492 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 473.398 حالة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
02:48 PM

الإمارات: 1798 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 473.398 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 489.495 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.541 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 1.492 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 473.398 حالة.

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