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شرب الماء والمشي والمكان وعلاقتهم بالمذاكرة.. هنا 25 خطوة

"مرضاح" ينصح الطلاب بتنفيذها بالتزامن مع دخول الاختبارات

نصح مستشار الإرشاد والتنمية الأسرية وإدارة العقل عوض مرضاح؛ جميع الطلاب والطالبات تزامناً مع قرب دخول الاختبارات، بتطبيق خمس وعشرين خطوة للمذاكرة الجيدة، أكد أنها كفيلة بأن تساعدهم على استيعاب وتحصيل ما تلقوه من دروس، أهمها الإكثار من شرب الماء وتغيير المكان إلى جانب الحرص على المذاكرة أثناء المشي.

وجاءت الخطوات على النحو التالي؛ استذكار أن العلم عبادة وثقافة، إلى جانب الشعور بدورك في الحياة، والاهتمام بالجسد والذي يتمثل في الإكثار من شرب الماء والعصير والسوائل المفيدة والخضروات والفواكه، بالإضافة الى الحرص على أخذ قسط من الراحة، وتقنين وقت المذاكرة بحيث مقابل كل 30 دقيقة مذاكرة أمامها 7 دقائق راحة، والمذاكرة في أكثر من مكان.

وشدد مرضاح في حديثه لـ"سبق" على تنشيط العقل، ويتضمن ذلك تصفح الكتاب والقراءة، وكتابة أسئلة متوقعة والمراجعة، ثم مناقشة ما قرأته مع غيرك.

وأشار إلى أن هناك مهارات يجب على الطالب والطالبة تطبيقها قبل الاختبار وهي: ترتيب جدول خاص بالمذاكرة، وأن يبدأ بالأهم ثم المهم، واستخدم الألوان أثناء المذاكرة، وتلخيص المادة، والتحرك والمشي والقراءة بصوت مرتفع.

وكشف عن ضرورة رسم خارطة ذهنية لكل درس متكامل، حيث أكد على أنه يجب على الطالب والطالبة إحضار ورقة 4A لكتابة الموضوع الأساسي في وسط الورقة ثم رسم دائرة حول الموضوع، بحيث يخرج من الدائرة خطوط بعدد المواضيع وكتابة موضوع على كل خط، ومن كل موضوع إخراج خطوط رفيعة للمواضيع الفرعية، واستخدم الألوان للكتابة وللخطوط وجعل الخطوط مائلة ومنحنية لا مستقيمة.

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شرب الماء والمشي والمكان وعلاقتهم بالمذاكرة.. هنا 25 خطوة
سبق

نصح مستشار الإرشاد والتنمية الأسرية وإدارة العقل عوض مرضاح؛ جميع الطلاب والطالبات تزامناً مع قرب دخول الاختبارات، بتطبيق خمس وعشرين خطوة للمذاكرة الجيدة، أكد أنها كفيلة بأن تساعدهم على استيعاب وتحصيل ما تلقوه من دروس، أهمها الإكثار من شرب الماء وتغيير المكان إلى جانب الحرص على المذاكرة أثناء المشي.

وجاءت الخطوات على النحو التالي؛ استذكار أن العلم عبادة وثقافة، إلى جانب الشعور بدورك في الحياة، والاهتمام بالجسد والذي يتمثل في الإكثار من شرب الماء والعصير والسوائل المفيدة والخضروات والفواكه، بالإضافة الى الحرص على أخذ قسط من الراحة، وتقنين وقت المذاكرة بحيث مقابل كل 30 دقيقة مذاكرة أمامها 7 دقائق راحة، والمذاكرة في أكثر من مكان.

وشدد مرضاح في حديثه لـ"سبق" على تنشيط العقل، ويتضمن ذلك تصفح الكتاب والقراءة، وكتابة أسئلة متوقعة والمراجعة، ثم مناقشة ما قرأته مع غيرك.

وأشار إلى أن هناك مهارات يجب على الطالب والطالبة تطبيقها قبل الاختبار وهي: ترتيب جدول خاص بالمذاكرة، وأن يبدأ بالأهم ثم المهم، واستخدم الألوان أثناء المذاكرة، وتلخيص المادة، والتحرك والمشي والقراءة بصوت مرتفع.

وكشف عن ضرورة رسم خارطة ذهنية لكل درس متكامل، حيث أكد على أنه يجب على الطالب والطالبة إحضار ورقة 4A لكتابة الموضوع الأساسي في وسط الورقة ثم رسم دائرة حول الموضوع، بحيث يخرج من الدائرة خطوط بعدد المواضيع وكتابة موضوع على كل خط، ومن كل موضوع إخراج خطوط رفيعة للمواضيع الفرعية، واستخدم الألوان للكتابة وللخطوط وجعل الخطوط مائلة ومنحنية لا مستقيمة.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
08:31 PM

شرب الماء والمشي والمكان وعلاقتهم بالمذاكرة.. هنا 25 خطوة

"مرضاح" ينصح الطلاب بتنفيذها بالتزامن مع دخول الاختبارات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
22,448

نصح مستشار الإرشاد والتنمية الأسرية وإدارة العقل عوض مرضاح؛ جميع الطلاب والطالبات تزامناً مع قرب دخول الاختبارات، بتطبيق خمس وعشرين خطوة للمذاكرة الجيدة، أكد أنها كفيلة بأن تساعدهم على استيعاب وتحصيل ما تلقوه من دروس، أهمها الإكثار من شرب الماء وتغيير المكان إلى جانب الحرص على المذاكرة أثناء المشي.

وجاءت الخطوات على النحو التالي؛ استذكار أن العلم عبادة وثقافة، إلى جانب الشعور بدورك في الحياة، والاهتمام بالجسد والذي يتمثل في الإكثار من شرب الماء والعصير والسوائل المفيدة والخضروات والفواكه، بالإضافة الى الحرص على أخذ قسط من الراحة، وتقنين وقت المذاكرة بحيث مقابل كل 30 دقيقة مذاكرة أمامها 7 دقائق راحة، والمذاكرة في أكثر من مكان.

وشدد مرضاح في حديثه لـ"سبق" على تنشيط العقل، ويتضمن ذلك تصفح الكتاب والقراءة، وكتابة أسئلة متوقعة والمراجعة، ثم مناقشة ما قرأته مع غيرك.

وأشار إلى أن هناك مهارات يجب على الطالب والطالبة تطبيقها قبل الاختبار وهي: ترتيب جدول خاص بالمذاكرة، وأن يبدأ بالأهم ثم المهم، واستخدم الألوان أثناء المذاكرة، وتلخيص المادة، والتحرك والمشي والقراءة بصوت مرتفع.

وكشف عن ضرورة رسم خارطة ذهنية لكل درس متكامل، حيث أكد على أنه يجب على الطالب والطالبة إحضار ورقة 4A لكتابة الموضوع الأساسي في وسط الورقة ثم رسم دائرة حول الموضوع، بحيث يخرج من الدائرة خطوط بعدد المواضيع وكتابة موضوع على كل خط، ومن كل موضوع إخراج خطوط رفيعة للمواضيع الفرعية، واستخدم الألوان للكتابة وللخطوط وجعل الخطوط مائلة ومنحنية لا مستقيمة.

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