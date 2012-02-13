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رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "مشاركة فرق القارة في كأس العالم مصدر فخر"

امتدح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة، عروض الفرق الآسيوية خلال مشاركتها في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، كما أشاد بالنجاح الكبير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة في إنجاز بطولة مميزة.

وشهد ختام البطولة، السبت، تتويج نادي تشيلسي الإنجليزي باللقب بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد شوطين إضافيين.

واستحق نادي الهلال السعودي التقدير بعدما تأهل إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارته أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 0-4، إلا أن الهلال نجح في تكرار إنجازه السابق من خلال الحصول على المركز الرابع في البطولة.

وشهدت البطولة نجاحًا إضافيًا لقارة آسيا من خلال اختيار طاقم الحكام الأسترالي المكون من كريس بيث ومساعديه أنتون شكيتينين وآشلي بيكهام، من أجل قيادة المباراة النهائية، وتم اختيار الإماراتي عمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد في المباراة النهائية أيضًا.

وكانت هذه المباراة الثانية التي يقود فيها طاقم حكام من قارة آسيا المباراة النهائية، بعدما كان طاقم حكام قطري يضم عبد الرحمن الجاسم ومساعديه طالب المري وسعود المقابلة، بقيادة نهائي عام 2019 بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حديث نشره موقع الاتحاد القاري على الإنترنت: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية أهنئ الهلال والجزيرة وكل حكامنا، على نجاحهم في جلب الفخر لقارة آسيا؛ ليؤكدوا من جديد تميز المواهب في قارة آسيا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "مشاركة فرق القارة في كأس العالم مصدر فخر"
سبق

امتدح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة، عروض الفرق الآسيوية خلال مشاركتها في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، كما أشاد بالنجاح الكبير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة في إنجاز بطولة مميزة.

وشهد ختام البطولة، السبت، تتويج نادي تشيلسي الإنجليزي باللقب بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد شوطين إضافيين.

واستحق نادي الهلال السعودي التقدير بعدما تأهل إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارته أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 0-4، إلا أن الهلال نجح في تكرار إنجازه السابق من خلال الحصول على المركز الرابع في البطولة.

وشهدت البطولة نجاحًا إضافيًا لقارة آسيا من خلال اختيار طاقم الحكام الأسترالي المكون من كريس بيث ومساعديه أنتون شكيتينين وآشلي بيكهام، من أجل قيادة المباراة النهائية، وتم اختيار الإماراتي عمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد في المباراة النهائية أيضًا.

وكانت هذه المباراة الثانية التي يقود فيها طاقم حكام من قارة آسيا المباراة النهائية، بعدما كان طاقم حكام قطري يضم عبد الرحمن الجاسم ومساعديه طالب المري وسعود المقابلة، بقيادة نهائي عام 2019 بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حديث نشره موقع الاتحاد القاري على الإنترنت: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية أهنئ الهلال والجزيرة وكل حكامنا، على نجاحهم في جلب الفخر لقارة آسيا؛ ليؤكدوا من جديد تميز المواهب في قارة آسيا".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:33 PM

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "مشاركة فرق القارة في كأس العالم مصدر فخر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتدح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة، عروض الفرق الآسيوية خلال مشاركتها في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات، كما أشاد بالنجاح الكبير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة في إنجاز بطولة مميزة.

وشهد ختام البطولة، السبت، تتويج نادي تشيلسي الإنجليزي باللقب بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد شوطين إضافيين.

واستحق نادي الهلال السعودي التقدير بعدما تأهل إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة 1-0 أمام تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارته أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 0-4، إلا أن الهلال نجح في تكرار إنجازه السابق من خلال الحصول على المركز الرابع في البطولة.

وشهدت البطولة نجاحًا إضافيًا لقارة آسيا من خلال اختيار طاقم الحكام الأسترالي المكون من كريس بيث ومساعديه أنتون شكيتينين وآشلي بيكهام، من أجل قيادة المباراة النهائية، وتم اختيار الإماراتي عمار علي الجنيبي كحكم فيديو مساعد في المباراة النهائية أيضًا.

وكانت هذه المباراة الثانية التي يقود فيها طاقم حكام من قارة آسيا المباراة النهائية، بعدما كان طاقم حكام قطري يضم عبد الرحمن الجاسم ومساعديه طالب المري وسعود المقابلة، بقيادة نهائي عام 2019 بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في حديث نشره موقع الاتحاد القاري على الإنترنت: "باسم أسرة كرة القدم الآسيوية أهنئ الهلال والجزيرة وكل حكامنا، على نجاحهم في جلب الفخر لقارة آسيا؛ ليؤكدوا من جديد تميز المواهب في قارة آسيا".

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