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توزيع ٨ ملايين لتر ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال الجائحة

رئاسة الحرمين: وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قاصدي المسجد الحرام أكثر من (٨) ملايين لتر ماء زمزم، منها مليون لتر موزعة داخل (٥) ملايين عبوة ماء زمزم، و(٧) ملايين لتر عن طريق الأسطوانات.

وقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة سُقيا زمزم، بتوزيع عبوات ماء زمزم للفئات المسموح لها بالعمرة والصلاة في المسجد الحرام، وفق ما جاء في الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها حكومتنا الرشيدة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدأت الإدارة بأخذ جميع الاحتياطات منذ بداية الجائحة بسحب حافظات ماء زمزم، وإغلاق الخزانات والمشربيات احترازيًا واستبدالها بعبوات وأسطوانات محمولة، وبلغ عدد العبوات الموزعة من بداية الجائحة إلى السماح بعودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام، خلال أشهر رمضان المبارك، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة لعام (١٤٤١هـ)، نحو مليون عبوة، بينما تجاوز عدد العبوات الموزعة (٤) ملايين عبوة، في أثناء عودة العمرة والصلاة التي بدأت من منتصف شهر صفر لعام (١٤٤٢هـ)، ويعادل حجم العبوة الواحدة (٢٠٠مل)، لتصل كميات الماء الموزعة داخل العبوات إلى مليون لتر.

أما الأسطوانات التي يحملها العاملون في سُقيا المعتمرين، فقد وصل عدد اللترات منذ عودة المعتمرين والمصلين، إلى (٧) ملايين لتر.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توزيع ٨ ملايين لتر ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال الجائحة
سبق

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قاصدي المسجد الحرام أكثر من (٨) ملايين لتر ماء زمزم، منها مليون لتر موزعة داخل (٥) ملايين عبوة ماء زمزم، و(٧) ملايين لتر عن طريق الأسطوانات.

وقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة سُقيا زمزم، بتوزيع عبوات ماء زمزم للفئات المسموح لها بالعمرة والصلاة في المسجد الحرام، وفق ما جاء في الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها حكومتنا الرشيدة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدأت الإدارة بأخذ جميع الاحتياطات منذ بداية الجائحة بسحب حافظات ماء زمزم، وإغلاق الخزانات والمشربيات احترازيًا واستبدالها بعبوات وأسطوانات محمولة، وبلغ عدد العبوات الموزعة من بداية الجائحة إلى السماح بعودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام، خلال أشهر رمضان المبارك، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة لعام (١٤٤١هـ)، نحو مليون عبوة، بينما تجاوز عدد العبوات الموزعة (٤) ملايين عبوة، في أثناء عودة العمرة والصلاة التي بدأت من منتصف شهر صفر لعام (١٤٤٢هـ)، ويعادل حجم العبوة الواحدة (٢٠٠مل)، لتصل كميات الماء الموزعة داخل العبوات إلى مليون لتر.

أما الأسطوانات التي يحملها العاملون في سُقيا المعتمرين، فقد وصل عدد اللترات منذ عودة المعتمرين والمصلين، إلى (٧) ملايين لتر.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:57 AM

توزيع ٨ ملايين لتر ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال الجائحة

رئاسة الحرمين: وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قاصدي المسجد الحرام أكثر من (٨) ملايين لتر ماء زمزم، منها مليون لتر موزعة داخل (٥) ملايين عبوة ماء زمزم، و(٧) ملايين لتر عن طريق الأسطوانات.

وقامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة سُقيا زمزم، بتوزيع عبوات ماء زمزم للفئات المسموح لها بالعمرة والصلاة في المسجد الحرام، وفق ما جاء في الإجراءات الاحترازية التي طبّقتها حكومتنا الرشيدة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدأت الإدارة بأخذ جميع الاحتياطات منذ بداية الجائحة بسحب حافظات ماء زمزم، وإغلاق الخزانات والمشربيات احترازيًا واستبدالها بعبوات وأسطوانات محمولة، وبلغ عدد العبوات الموزعة من بداية الجائحة إلى السماح بعودة العمرة والصلاة في المسجد الحرام، خلال أشهر رمضان المبارك، وشوال، وذي القعدة، وذي الحجة لعام (١٤٤١هـ)، نحو مليون عبوة، بينما تجاوز عدد العبوات الموزعة (٤) ملايين عبوة، في أثناء عودة العمرة والصلاة التي بدأت من منتصف شهر صفر لعام (١٤٤٢هـ)، ويعادل حجم العبوة الواحدة (٢٠٠مل)، لتصل كميات الماء الموزعة داخل العبوات إلى مليون لتر.

أما الأسطوانات التي يحملها العاملون في سُقيا المعتمرين، فقد وصل عدد اللترات منذ عودة المعتمرين والمصلين، إلى (٧) ملايين لتر.

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