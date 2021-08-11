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أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل

بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية

واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة، عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين؛ فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021؛ بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 ألف برميل.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل
سبق

واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة، عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين؛ فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021؛ بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 ألف برميل.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:58 AM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:09 AM

أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. و"برنت" يصل لـ71.02 دولارًا للبرميل

بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعًا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولارًا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة، عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين؛ فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021؛ بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 ألف برميل.

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