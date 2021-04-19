بالفيديو .. سفير البوسنة: مركز الملك فهد رابطة قوية لنا مع السعودية

خلال مباحثاته الودية التي أجراها مع وزير الشؤون الإسلامية اليوم

أكد سفير دولة البوسنة والهرسك لدى الرياض محمد يوسيتش، أن مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد

الثقافي في سراييفو يعدّ من أقوى الروابط بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك.

ونوه "يوسيتش" بالدور البارز للمركز في بناء العلاقات الدينية والثقافية، موضحًا أن له دورًا مهمًا في المجتمع البوسني، حيث تقام فيه

الدورات والمؤتمرات التعليمية والأنشطة الرياضية.

وعبر السفير البوسني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة على المواقف التاريخية التي قدمتها المملكة لبلاده،

كما ثمن جهود الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ و اهتمامه بأنشطة المركز ودعمه بكل ما يحتاجه للقيام برسالته السامية.

جاء ذلك عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بقضايا المسلمين وشؤونهم في البوسنة.