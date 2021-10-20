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"غرفة الرياض" تبحث تحديات قطاع الأوقاف وأفكاره التطويرية

"الدوسري": نعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي

نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلةً في لجنة الأوقاف- ورشة عمل التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف؛ لبحث الوضع الحالي للمنشآت الوقفية والنشاط الوقفي والتطورات الأخيرة، وتحديد أهم التحديات التي تعترض الواقفين، والأوقاف، والطرق المثلى للتعامل معها، ووضع المقترحات المناسبة لإزالتها بما يكفل خصوصية الوقف ودوره التنموي والاجتماعي فيما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وناقشت ورشة العمل، أبرز التحديات التي تواجه القطاع في مختلف مراحل رحلته، ودورة حياته، انطلاقًا من الولادة والتأسيس إلى التأبيد والاستدامة والخلود.

وركزت الورشة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة كافة تلك التحديات؛ للوصول إلى مستهدفات القطاع في المرحلة المقبلة.

وقال نائب رئيس لجنة الأوقاف بـ"غرفة الرياض" راجس الدوسري: إن اللجنة سعت منذ تشكيلها لتلمّس احتياجات القطاع الوقفي وسبل تطويره، ومد جسور التعاون مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، والتي تعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي.

وأوضح الدوسري، أن اللجنة تعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ لبحث العديد من المستجدات في القطاع والأفكار التطويرية؛ للوصول بالقطاع الوقفي وخدمات الأوقاف إلى مستوى يُرضي الجميع ويعكس الطموحات المنشودة.

وأضاف أن قطاع الأوقاف تُقابله عدة تحديات في الجانب التشريعي والاستثماري في مجالات الاستثمار وتنمية الأصول وبدائلها، وتحديات في دور القطاع في تنمية المجتمع، والمحافظة على الأصول، وضمان الالتزام بشرط الواقف وتحقيق أثر الوقف.

غرفة الرياض لجنة الأوقاف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة الرياض" تبحث تحديات قطاع الأوقاف وأفكاره التطويرية
سبق

نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلةً في لجنة الأوقاف- ورشة عمل التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف؛ لبحث الوضع الحالي للمنشآت الوقفية والنشاط الوقفي والتطورات الأخيرة، وتحديد أهم التحديات التي تعترض الواقفين، والأوقاف، والطرق المثلى للتعامل معها، ووضع المقترحات المناسبة لإزالتها بما يكفل خصوصية الوقف ودوره التنموي والاجتماعي فيما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وناقشت ورشة العمل، أبرز التحديات التي تواجه القطاع في مختلف مراحل رحلته، ودورة حياته، انطلاقًا من الولادة والتأسيس إلى التأبيد والاستدامة والخلود.

وركزت الورشة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة كافة تلك التحديات؛ للوصول إلى مستهدفات القطاع في المرحلة المقبلة.

وقال نائب رئيس لجنة الأوقاف بـ"غرفة الرياض" راجس الدوسري: إن اللجنة سعت منذ تشكيلها لتلمّس احتياجات القطاع الوقفي وسبل تطويره، ومد جسور التعاون مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، والتي تعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي.

وأوضح الدوسري، أن اللجنة تعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ لبحث العديد من المستجدات في القطاع والأفكار التطويرية؛ للوصول بالقطاع الوقفي وخدمات الأوقاف إلى مستوى يُرضي الجميع ويعكس الطموحات المنشودة.

وأضاف أن قطاع الأوقاف تُقابله عدة تحديات في الجانب التشريعي والاستثماري في مجالات الاستثمار وتنمية الأصول وبدائلها، وتحديات في دور القطاع في تنمية المجتمع، والمحافظة على الأصول، وضمان الالتزام بشرط الواقف وتحقيق أثر الوقف.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
11:14 AM

"غرفة الرياض" تبحث تحديات قطاع الأوقاف وأفكاره التطويرية

"الدوسري": نعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلةً في لجنة الأوقاف- ورشة عمل التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف؛ لبحث الوضع الحالي للمنشآت الوقفية والنشاط الوقفي والتطورات الأخيرة، وتحديد أهم التحديات التي تعترض الواقفين، والأوقاف، والطرق المثلى للتعامل معها، ووضع المقترحات المناسبة لإزالتها بما يكفل خصوصية الوقف ودوره التنموي والاجتماعي فيما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وناقشت ورشة العمل، أبرز التحديات التي تواجه القطاع في مختلف مراحل رحلته، ودورة حياته، انطلاقًا من الولادة والتأسيس إلى التأبيد والاستدامة والخلود.

وركزت الورشة على وضع الحلول المناسبة لمعالجة كافة تلك التحديات؛ للوصول إلى مستهدفات القطاع في المرحلة المقبلة.

وقال نائب رئيس لجنة الأوقاف بـ"غرفة الرياض" راجس الدوسري: إن اللجنة سعت منذ تشكيلها لتلمّس احتياجات القطاع الوقفي وسبل تطويره، ومد جسور التعاون مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، والتي تعمل على تطوير البيئة السليمة لنجاح القطاع الوقفي.

وأوضح الدوسري، أن اللجنة تعمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ لبحث العديد من المستجدات في القطاع والأفكار التطويرية؛ للوصول بالقطاع الوقفي وخدمات الأوقاف إلى مستوى يُرضي الجميع ويعكس الطموحات المنشودة.

وأضاف أن قطاع الأوقاف تُقابله عدة تحديات في الجانب التشريعي والاستثماري في مجالات الاستثمار وتنمية الأصول وبدائلها، وتحديات في دور القطاع في تنمية المجتمع، والمحافظة على الأصول، وضمان الالتزام بشرط الواقف وتحقيق أثر الوقف.

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