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"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏

تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 ‏مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏تشمل سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 ‏مساءً.‏

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏تشمل سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 ‏مساءً.‏

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
03:24 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏

تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 ‏مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏تشمل سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 ‏مساءً.‏

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