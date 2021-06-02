"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏

تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 ‏مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏تشمل سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 ‏مساءً.‏