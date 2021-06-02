"الأرصاد": سحب رعدية ورياح سطحية على حائل
تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل تشمل سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
سحب رعدية
"الأرصاد": سحب رعدية ورياح سطحية على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-02
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل تشمل سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 مساءً.
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
03:24 PM
"الأرصاد": سحب رعدية ورياح سطحية على حائل
تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل تشمل سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 مساءً.