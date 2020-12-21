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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية مؤقتًا لمدة أسبوع

بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

أعلنت بريطانيا اليوم إغلاق ميناء (دوفر) الحيوي بعد قرار السلطات الفرنسية وقف حركة النقل البحري وعبر القطارات معها لمدة يومين كإجراء احترازي لمنع انتقال سلالة جديدة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ودعت سلطات الميناء الواقع جنوبي انجلترا في بيان جميع المسافرين وسائقي شاحنات البضائع لعدم الانتقال إلى الميناء حتى إشعار آخر في انتظار ما ستقرره السلطات الفرنسية خلال اليومين المقبلين.
ويأتي قرار إغلاق الميناء الأهم في بريطانيا تزامناً مع توالي إعلان عدد من الدول ولا سيما الأوروبية منها تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة غداة إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من الفيروس باتت خارج السيطرة.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها
سبق

أعلنت بريطانيا اليوم إغلاق ميناء (دوفر) الحيوي بعد قرار السلطات الفرنسية وقف حركة النقل البحري وعبر القطارات معها لمدة يومين كإجراء احترازي لمنع انتقال سلالة جديدة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ودعت سلطات الميناء الواقع جنوبي انجلترا في بيان جميع المسافرين وسائقي شاحنات البضائع لعدم الانتقال إلى الميناء حتى إشعار آخر في انتظار ما ستقرره السلطات الفرنسية خلال اليومين المقبلين.
ويأتي قرار إغلاق الميناء الأهم في بريطانيا تزامناً مع توالي إعلان عدد من الدول ولا سيما الأوروبية منها تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة غداة إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من الفيروس باتت خارج السيطرة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:27 AM

بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت بريطانيا اليوم إغلاق ميناء (دوفر) الحيوي بعد قرار السلطات الفرنسية وقف حركة النقل البحري وعبر القطارات معها لمدة يومين كإجراء احترازي لمنع انتقال سلالة جديدة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ودعت سلطات الميناء الواقع جنوبي انجلترا في بيان جميع المسافرين وسائقي شاحنات البضائع لعدم الانتقال إلى الميناء حتى إشعار آخر في انتظار ما ستقرره السلطات الفرنسية خلال اليومين المقبلين.
ويأتي قرار إغلاق الميناء الأهم في بريطانيا تزامناً مع توالي إعلان عدد من الدول ولا سيما الأوروبية منها تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة غداة إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من الفيروس باتت خارج السيطرة.

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