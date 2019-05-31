رئيس المخابرات المصرية يناقش مع قادة "حماس" تثبيت الهدنة وإعادة بناء غزة

توقّع أن يعلن "كامل" خططاً لبناء مدينة سكنية في القطاع

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، مع زعماء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة اليوم الاثنين؛ في إطار جهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين الحركة و"إسرائيل"؛ ولبحث خطط إعادة الإعمار في أعقاب القتال الذي وقع مؤخراً بين الجانبين.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "حماس" طلب عدم الكشف عن اسمه أن "النقاش متركز حول طرق تثبيت التهدئة وخطط إعادة بناء غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وأوضح أن مسؤولي الحركة بقيادة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة بغزة سيحثون القاهرة على الضغط على "إسرائيل"؛ من أجل وقف اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس والشيخ جراح.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أيضاً أن يعلن "كامل" خططاً للقاهرة لبناء مدينة سكنية في القطاع.

ويُنظر إلى زيارة "كامل" -وهي الأولى إلى القطاع منذ أوائل الألفينات- باعتبارها جزءاً من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين "إسرائيل" و"حماس"، وإحياء عملية السلام المتوقفة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.