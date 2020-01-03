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"صحة المدينة" توضح ما تم تداوله عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد

أحد رجال الأمن أبلغ الإدارة المناوبة بعد مشاهدتها فوراً

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ملابسات ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد، مشيرة إلى أن حارس الأمن بادر بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي وضعتها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي.

وقال المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة: إنه "وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة تبين أن المريضة شفاها الله حضرت عند تمام الساعة الرابعة فجراً إلى المستشفى مع ابنها، حيث استلقت على أحد الأسرّة الموجودة خارج الطوارئ والمخصصة لاستقبال الحالات الطارئة التي تصل عبر إسعافات هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك انتظاراً لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ".

وأضاف: "فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص، بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي وضعتها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي؛ حيث تم تسجيل العلامات الحيوية وقُدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع، وغادرت بحمد الله المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحاً".

وأكد المتحدث الإعلامي حرص صحة المدينة المنورة على حصول مراجعي كافة المواقع الصحية على كافة الخدمات الصحية بكل يسر، وبمعايير طبية متعارف عليها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

صحة المدينة المنورة مستشفى أحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة" توضح ما تم تداوله عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد
سبق

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ملابسات ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد، مشيرة إلى أن حارس الأمن بادر بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي وضعتها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي.

وقال المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة: إنه "وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة تبين أن المريضة شفاها الله حضرت عند تمام الساعة الرابعة فجراً إلى المستشفى مع ابنها، حيث استلقت على أحد الأسرّة الموجودة خارج الطوارئ والمخصصة لاستقبال الحالات الطارئة التي تصل عبر إسعافات هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك انتظاراً لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ".

وأضاف: "فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص، بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي وضعتها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي؛ حيث تم تسجيل العلامات الحيوية وقُدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع، وغادرت بحمد الله المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحاً".

وأكد المتحدث الإعلامي حرص صحة المدينة المنورة على حصول مراجعي كافة المواقع الصحية على كافة الخدمات الصحية بكل يسر، وبمعايير طبية متعارف عليها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
10:25 PM
اخر تعديل
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
08:19 AM

"صحة المدينة" توضح ما تم تداوله عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد

أحد رجال الأمن أبلغ الإدارة المناوبة بعد مشاهدتها فوراً

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
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11,970

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ملابسات ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد، مشيرة إلى أن حارس الأمن بادر بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي وضعتها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي.

وقال المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة: إنه "وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة تبين أن المريضة شفاها الله حضرت عند تمام الساعة الرابعة فجراً إلى المستشفى مع ابنها، حيث استلقت على أحد الأسرّة الموجودة خارج الطوارئ والمخصصة لاستقبال الحالات الطارئة التي تصل عبر إسعافات هيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك انتظاراً لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطوارئ".

وأضاف: "فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص، بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة، والتي وضعتها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي؛ حيث تم تسجيل العلامات الحيوية وقُدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع، وغادرت بحمد الله المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحاً".

وأكد المتحدث الإعلامي حرص صحة المدينة المنورة على حصول مراجعي كافة المواقع الصحية على كافة الخدمات الصحية بكل يسر، وبمعايير طبية متعارف عليها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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