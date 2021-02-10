أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

اعتداء "حوثي" إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-10 أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.



وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 02:36 PM

اخر تعديل 10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442 03:17 PM

اعتداء "حوثي" إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه التحالف: سوف يتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني





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أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.



وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.