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اعتداء "حوثي" إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه

التحالف: سوف يتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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اعتداء "حوثي" إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
02:36 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
03:17 PM

اعتداء "حوثي" إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه

التحالف: سوف يتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
12,251

أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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