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تعليم تبوك يتابع الانضباط المدرسي ونواتج التعلم

عبر زيارات ميدانية إشرافية لمدارس المنطقة

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مجموعة من البرامج الإشرافية الميدانية، بمشاركة جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

يأتي ذلك، عبر زيارات ميدانية لجميع المدارس، بداية من الأسبوع الجاري، لمتابعة الانضباط الدراسي ونواتج التعلم ولائحة التقويم المعدلة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

فيما جرى توجيه المدارس باستمرار تطبيق تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، إن زيارات المشرفين والمشرفات تمثل دعمًا ومساندة لجهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات لمتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج "نور"، لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات.

وأشار إلى استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته، ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر مع إشعار ولي الأمر.

كما نوه بتولي قائد وقائدة المدرسة، الإشراف المباشر على رصد وتثبيت الغياب أولاً بأول وتكريم من انتظم في الحضور والانصراف.

تعليم تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم تبوك يتابع الانضباط المدرسي ونواتج التعلم
سبق

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مجموعة من البرامج الإشرافية الميدانية، بمشاركة جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

يأتي ذلك، عبر زيارات ميدانية لجميع المدارس، بداية من الأسبوع الجاري، لمتابعة الانضباط الدراسي ونواتج التعلم ولائحة التقويم المعدلة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

فيما جرى توجيه المدارس باستمرار تطبيق تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، إن زيارات المشرفين والمشرفات تمثل دعمًا ومساندة لجهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات لمتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج "نور"، لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات.

وأشار إلى استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته، ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر مع إشعار ولي الأمر.

كما نوه بتولي قائد وقائدة المدرسة، الإشراف المباشر على رصد وتثبيت الغياب أولاً بأول وتكريم من انتظم في الحضور والانصراف.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
08:22 PM

تعليم تبوك يتابع الانضباط المدرسي ونواتج التعلم

عبر زيارات ميدانية إشرافية لمدارس المنطقة

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نواف الغضوري - تبوك
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تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مجموعة من البرامج الإشرافية الميدانية، بمشاركة جميع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات.

يأتي ذلك، عبر زيارات ميدانية لجميع المدارس، بداية من الأسبوع الجاري، لمتابعة الانضباط الدراسي ونواتج التعلم ولائحة التقويم المعدلة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

فيما جرى توجيه المدارس باستمرار تطبيق تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، إن زيارات المشرفين والمشرفات تمثل دعمًا ومساندة لجهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات لمتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج "نور"، لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات.

وأشار إلى استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته، ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر مع إشعار ولي الأمر.

كما نوه بتولي قائد وقائدة المدرسة، الإشراف المباشر على رصد وتثبيت الغياب أولاً بأول وتكريم من انتظم في الحضور والانصراف.

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