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مقتل جنود إثيوبيين وأسر آخرين في اشتباكات مع الجيش السوداني

جرت في منطقة الفشقة الصغرى الحدودية

قتل عددٌ من الجنود الإثيوبيين، وجندي سوداني، اليوم (الخميس)، خلال تجدد الاشتباكات بمنطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية، بحسب ما نقلت قناة "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية.

وذكرت المصادر أن "عددًا من جنود الجيش الإثيوبي قُتلوا، وأُسر آخرون".

وشهدت المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل جنود إثيوبيين وأسر آخرين في اشتباكات مع الجيش السوداني
سبق

قتل عددٌ من الجنود الإثيوبيين، وجندي سوداني، اليوم (الخميس)، خلال تجدد الاشتباكات بمنطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية، بحسب ما نقلت قناة "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية.

وذكرت المصادر أن "عددًا من جنود الجيش الإثيوبي قُتلوا، وأُسر آخرون".

وشهدت المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:02 PM

مقتل جنود إثيوبيين وأسر آخرين في اشتباكات مع الجيش السوداني

جرت في منطقة الفشقة الصغرى الحدودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عددٌ من الجنود الإثيوبيين، وجندي سوداني، اليوم (الخميس)، خلال تجدد الاشتباكات بمنطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية، بحسب ما نقلت قناة "الشرق" عن مصادر عسكرية سودانية.

وذكرت المصادر أن "عددًا من جنود الجيش الإثيوبي قُتلوا، وأُسر آخرون".

وشهدت المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.

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