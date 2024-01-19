شاهد .. "مرور ينبع" يدشّن حملة توعوية لتعزيز السلامة وأنماط القيادة الآمنة

بشعار "التزام وأمان" .. كتيبات تستهدف جميع أطياف المجتمع من مستخدمي الطرق

دشّنت شعبة مرور محافظة ينبع، صباح اليوم الأحد، الحملة التوعوية لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق بالمحافظة من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات تحت مسمى "التزام وأمان" بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان.

وقام أفراد وضباط المرور بتوزيع عديد من الكتيبات الخاصة بالتوعية المرورية على سائقي المركبات بشوارع المحافظة.

وتستهدف الحملة التي يشرف عليها مدير شعبة مرور المحافظة العقيد فالح العنزي؛ جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية، وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تنفّذها جميع الجهات ذات العلاقة وبما يكفل نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية، التي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، لوقاية أنفسنا وأهلينا ومنسوبينا ومستخدمي الطريق من هاجس الحوادث المرورية.