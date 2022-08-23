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سعوديون يشاركون في المسابقة العالمية للمهارات بروسيا

تضم 1300 خبير و1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة

أكّد رئيس الوفد السعودي في المسابقة الدولية للمهارات نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ جاهزية المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات "45" لعام 2019، التي انطلقت اليوم بمدينة كازان الروسية.

وذكر "الزهراني"؛ أن المسابقة التي ستستمر أربعة أيام، تضم 1300 خبير و1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة, حيث يشارك الوفد السعودي في مهارتَي صيانة الطائرات واللحام بعد برنامج تأهيل للمتسابقين على أيدي خبراء ومختصّين، امتد أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف: تمّ اختيار كل من حسن الراشد؛ من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مهارة اللحام، وإدريس الحجي؛ من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض في مهارة صيانة الطائرات, وذلك بعد فرز تجارب أكثر من 2500 شاب وفتاة من مختلف القطاعات على مستوى مناطق المملكة، شملت مناطق: الرياض والقصيم ومكة المكرّمة و"الشرقية"، وتنافس فيها أكثر من 500 متسابق بعد اجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العلمية لتأهيل المرشحين لدخول المسابقة والتنافس في 14 مهارة متنوعة.

وأردف "الزهراني": أُقيمت ورش عمل للمشاركين الذين يمثلون المملكة في مهارتَي صيانة الطائرات واللحام، وعقد دورة تدريبية لأساليب التقييم والتحكيم في المسابقة العالمية للمهارات؛ ليتم اعتمادهم كمُحكمين دوليين ويقومون بالمشاركة بأعمال التحكيم في أثناء المسابقة, وتمّ قبولهم واعتمادهم أيضاً كمُحكمين دوليين يشاركون الآن بكل فاعلية واقتدار مع أقرانهم من مختلف دول العالم في أعمال الإعداد والتحكيم والتقييم.

يُذكر أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات لمَن هم دون سن 23 عاماً من المشاركات الدولية، بهدف نشر أهمية المهارة التقنية واكتشاف مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ودعم المبتكرين وأصحاب المهارات من خلال توفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين في تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين، من أجل تطوير الموهبة والابتكار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعوديون يشاركون في المسابقة العالمية للمهارات بروسيا
سبق

أكّد رئيس الوفد السعودي في المسابقة الدولية للمهارات نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ جاهزية المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات "45" لعام 2019، التي انطلقت اليوم بمدينة كازان الروسية.

وذكر "الزهراني"؛ أن المسابقة التي ستستمر أربعة أيام، تضم 1300 خبير و1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة, حيث يشارك الوفد السعودي في مهارتَي صيانة الطائرات واللحام بعد برنامج تأهيل للمتسابقين على أيدي خبراء ومختصّين، امتد أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف: تمّ اختيار كل من حسن الراشد؛ من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مهارة اللحام، وإدريس الحجي؛ من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض في مهارة صيانة الطائرات, وذلك بعد فرز تجارب أكثر من 2500 شاب وفتاة من مختلف القطاعات على مستوى مناطق المملكة، شملت مناطق: الرياض والقصيم ومكة المكرّمة و"الشرقية"، وتنافس فيها أكثر من 500 متسابق بعد اجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العلمية لتأهيل المرشحين لدخول المسابقة والتنافس في 14 مهارة متنوعة.

وأردف "الزهراني": أُقيمت ورش عمل للمشاركين الذين يمثلون المملكة في مهارتَي صيانة الطائرات واللحام، وعقد دورة تدريبية لأساليب التقييم والتحكيم في المسابقة العالمية للمهارات؛ ليتم اعتمادهم كمُحكمين دوليين ويقومون بالمشاركة بأعمال التحكيم في أثناء المسابقة, وتمّ قبولهم واعتمادهم أيضاً كمُحكمين دوليين يشاركون الآن بكل فاعلية واقتدار مع أقرانهم من مختلف دول العالم في أعمال الإعداد والتحكيم والتقييم.

يُذكر أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات لمَن هم دون سن 23 عاماً من المشاركات الدولية، بهدف نشر أهمية المهارة التقنية واكتشاف مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ودعم المبتكرين وأصحاب المهارات من خلال توفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين في تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين، من أجل تطوير الموهبة والابتكار.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
01:14 PM

سعوديون يشاركون في المسابقة العالمية للمهارات بروسيا

تضم 1300 خبير و1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد رئيس الوفد السعودي في المسابقة الدولية للمهارات نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ جاهزية المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات "45" لعام 2019، التي انطلقت اليوم بمدينة كازان الروسية.

وذكر "الزهراني"؛ أن المسابقة التي ستستمر أربعة أيام، تضم 1300 خبير و1300 متسابق في 56 مهارة من 63 دولة, حيث يشارك الوفد السعودي في مهارتَي صيانة الطائرات واللحام بعد برنامج تأهيل للمتسابقين على أيدي خبراء ومختصّين، امتد أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف: تمّ اختيار كل من حسن الراشد؛ من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مهارة اللحام، وإدريس الحجي؛ من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض في مهارة صيانة الطائرات, وذلك بعد فرز تجارب أكثر من 2500 شاب وفتاة من مختلف القطاعات على مستوى مناطق المملكة، شملت مناطق: الرياض والقصيم ومكة المكرّمة و"الشرقية"، وتنافس فيها أكثر من 500 متسابق بعد اجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العلمية لتأهيل المرشحين لدخول المسابقة والتنافس في 14 مهارة متنوعة.

وأردف "الزهراني": أُقيمت ورش عمل للمشاركين الذين يمثلون المملكة في مهارتَي صيانة الطائرات واللحام، وعقد دورة تدريبية لأساليب التقييم والتحكيم في المسابقة العالمية للمهارات؛ ليتم اعتمادهم كمُحكمين دوليين ويقومون بالمشاركة بأعمال التحكيم في أثناء المسابقة, وتمّ قبولهم واعتمادهم أيضاً كمُحكمين دوليين يشاركون الآن بكل فاعلية واقتدار مع أقرانهم من مختلف دول العالم في أعمال الإعداد والتحكيم والتقييم.

يُذكر أن المؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات لمَن هم دون سن 23 عاماً من المشاركات الدولية، بهدف نشر أهمية المهارة التقنية واكتشاف مهاراتهم، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، ودعم المبتكرين وأصحاب المهارات من خلال توفير المعامل والورش المجهزة لمساعدة المتدربين الموهوبين في تنفيذ ابتكاراتهم بمساعدة المدربين المتخصصين، من أجل تطوير الموهبة والابتكار.

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