"تساوي" تبرم اتفاقية لتطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية بالظهران

بمساحة تتجاوز المليون متر مربع

أبرمت "تساوي" للمقاولات، المتخصصة في تطوير البنية التحتية الشاملة، اتفاقية تطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية في مدينة الظهران السعودية، قلب النفط العالمي النابض ومركزه الرئيس.

وستتولى "تساوي" إعداد الدراسات الأولية والنهائية للمشروع ووضع الإستراتيجية المهنية الشاملة لمراحل تطوير المشروع المختلفة .

وستتولى "تساوي" تطوير البنية التحتية الشاملة وإيصال الخدمات من الجهات ذات العلاقة وفق أسس هندسية واضحة تعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية لتحقيق استدامة وجودة للمنطقة المطورة.

وقد أوكل ملاك المشروع "شركة مصادر العقارية" و" شركة السعياني العقارية" و" شركة عمار العقارية" أعمال التطوير المتكاملة لـ "تساوي" نظير ما يحفل به سجلها من إنجازات ومشاريع نوعية وفريق عمل متكامل وعالي المهنية.

ومن ناحيته، أكد عبدالله العوفي الرئيس لشركة مصادر العقارية، أن السوق العقاري بالمنطقة متعطش لمشاريع نوعية في مجال الصناعة والتخزين والإمداد وأعمال المستودعات بشتى استعمالاتها، خاصةً في المنطقة الشرقية منطقة الصناعة والتجارة الأولى ومركز النفط العالمي وبالقرب من موانئ الخليج العربي.

وبدوره، أوضح حسين السعياني الرئيس قي شركة السعياني، إحدى الشركات المالكة للمشروع، أن الاستحواذ على المشروع مر بالعديد من المراحل في دراسته من النواحي الفنية والمالية والسوقية حيث تبين جدوى المشروع، وتم المضي في الاستحواذ عليه وتأهيل المقاولين لتطوير البنية التحتية للمشروع حيث وقع الاختيار على "تساوي" لما تتمتع به من قدرات وإمكانات لازمة لإدارة وتطوير وتسليم المشروع.



كما أوضح فلاح القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية، المالك والمسوق للمشروع، أن الهدف هو إضافة نوعية لتطوير البنية التحتية المخصصة للمستودعات وأعمال التخزين والإمداد بمعايير عالية وخدمات متكاملة جاذبة.

وأبان أن المشروع يوفر مناطق مخصصة للمستودعات وأخرى مخصصة للخدمات من مساجد وحدائق ومراكز تجارية، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لسكن العمالة وفق مواصفات نوعية ليشكل بذلك مشروعاً متكاملاً يقدم كافة التسهيلات المطلوبة للعمل والسكن والراحة والاستجمام.



وذكر عبدالعزيز الحميداني المدير العام لـ"تساوي" أن اختيار ملاك المشروع لتساوي كمطور للمشروع هو إضافة نوعية ومقدرة وداعم كبير نحو تحقيق المزيد من النجاحات والمشروعات التي تصب جميعها في تحقيق رؤية 2030 نحو تنمية اقتصادية شاملة لكل قطاعات الأعمال وبالأخص السكني والصناعي حيث تعمل تساوي مع شركائها في تطوير أراض ذات استخدامات سكنية وصناعية وتجارية متنوعة.

وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وعرَاب رؤية الأمل والمجد 2030 تقدم كافة التسهيلات لقطاع الأعمال وقطاع المقاولات بشكل خاص والهدف الأشمل هو اقتصاد مزدهر على كافة الأصعدة.

وأضاف أن "تساوي" تقوم بتطوير مشاريع نوعية في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض وتعمل على توسيع جغرافية عملها لتشمل بقية مناطق المملكة بشكل مدروس لتساهم في النهضة السعودية الحالية.