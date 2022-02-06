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الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عصاميون" 2022

بحضور قيادات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص

كرمت شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) رواد الأعمال الفائزين بمبادرة محمد إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال (عصاميون 2022م) بموسمها الرابع.

وأعلنت أمانة مبادرة (عصاميون) أن الفائزين في المبادرة في نسختها الرابعة هم: الأستاذ سلمان بن سهيل بت وحصد جائزة أفضل شخصية عصامية ريادية لعام 2022، والأستاذ عبدالله عبدالرحمن الخضيري الفائز بجائزة أفضل مشروع تجاري، والأستاذ مشاري العلي الدهيشي الفائز بجائزة أفضل مشروع صناعي، والدكتور عبدالبديع عبدالرحمن التكروني الفائز بجائزة أفضل مشروع صحي.

وحصل الفائزون الأربعة على مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال ودرع عصاميون، وشهادة تكريم من (ماسك)، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إسناد مهني وإرشادي وتمويلي لمشاريعهم الفائزة.

الجدير بالذكر أن عدد رواد الأعمال المسجلين بالمنصة الرقمية للمبادرة في 2022 هذا العام بلغ أكثر من 1200 رائد ورائدة أعمال من مختلف مناطق المملكة، حيث كانت المنافسة بينهم شديدة في لجان التحكيم نظرًا لقوة المشاريع المشاركة وأفكارها المبتكرة التي خدمت المجتمع، وقدمت قيمة مضافة للاقتصاد السعودي في القطاعات المشمولة بالمبادرة.

وحظيت المبادرة هذا العام بشراكة عدد من حوالي 20 جهة في القطاعين الحكومي والخاص، من بينها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارتا الصحة والسياحة، واتحاد الغرف السعودية، وصندوق التنمية الصناعية.

جائزة عصاميون 2022

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عصاميون" 2022
سبق

كرمت شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) رواد الأعمال الفائزين بمبادرة محمد إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال (عصاميون 2022م) بموسمها الرابع.

وأعلنت أمانة مبادرة (عصاميون) أن الفائزين في المبادرة في نسختها الرابعة هم: الأستاذ سلمان بن سهيل بت وحصد جائزة أفضل شخصية عصامية ريادية لعام 2022، والأستاذ عبدالله عبدالرحمن الخضيري الفائز بجائزة أفضل مشروع تجاري، والأستاذ مشاري العلي الدهيشي الفائز بجائزة أفضل مشروع صناعي، والدكتور عبدالبديع عبدالرحمن التكروني الفائز بجائزة أفضل مشروع صحي.

وحصل الفائزون الأربعة على مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال ودرع عصاميون، وشهادة تكريم من (ماسك)، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إسناد مهني وإرشادي وتمويلي لمشاريعهم الفائزة.

الجدير بالذكر أن عدد رواد الأعمال المسجلين بالمنصة الرقمية للمبادرة في 2022 هذا العام بلغ أكثر من 1200 رائد ورائدة أعمال من مختلف مناطق المملكة، حيث كانت المنافسة بينهم شديدة في لجان التحكيم نظرًا لقوة المشاريع المشاركة وأفكارها المبتكرة التي خدمت المجتمع، وقدمت قيمة مضافة للاقتصاد السعودي في القطاعات المشمولة بالمبادرة.

وحظيت المبادرة هذا العام بشراكة عدد من حوالي 20 جهة في القطاعين الحكومي والخاص، من بينها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارتا الصحة والسياحة، واتحاد الغرف السعودية، وصندوق التنمية الصناعية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
03:13 PM

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة "عصاميون" 2022

بحضور قيادات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرمت شركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) رواد الأعمال الفائزين بمبادرة محمد إبراهيم السبيعي لدعم رواد الأعمال (عصاميون 2022م) بموسمها الرابع.

وأعلنت أمانة مبادرة (عصاميون) أن الفائزين في المبادرة في نسختها الرابعة هم: الأستاذ سلمان بن سهيل بت وحصد جائزة أفضل شخصية عصامية ريادية لعام 2022، والأستاذ عبدالله عبدالرحمن الخضيري الفائز بجائزة أفضل مشروع تجاري، والأستاذ مشاري العلي الدهيشي الفائز بجائزة أفضل مشروع صناعي، والدكتور عبدالبديع عبدالرحمن التكروني الفائز بجائزة أفضل مشروع صحي.

وحصل الفائزون الأربعة على مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال ودرع عصاميون، وشهادة تكريم من (ماسك)، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إسناد مهني وإرشادي وتمويلي لمشاريعهم الفائزة.

الجدير بالذكر أن عدد رواد الأعمال المسجلين بالمنصة الرقمية للمبادرة في 2022 هذا العام بلغ أكثر من 1200 رائد ورائدة أعمال من مختلف مناطق المملكة، حيث كانت المنافسة بينهم شديدة في لجان التحكيم نظرًا لقوة المشاريع المشاركة وأفكارها المبتكرة التي خدمت المجتمع، وقدمت قيمة مضافة للاقتصاد السعودي في القطاعات المشمولة بالمبادرة.

وحظيت المبادرة هذا العام بشراكة عدد من حوالي 20 جهة في القطاعين الحكومي والخاص، من بينها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارتا الصحة والسياحة، واتحاد الغرف السعودية، وصندوق التنمية الصناعية.

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