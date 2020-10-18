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أمريكا تحذر إيران من انتهاك حظر السلاح المفروض عليها

"بومبيو" شدد على أن بلاده ستعاقب المخالفين

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد) إيران من انتهاك حظر الأسلحة المفروض عليها، مشدداً على أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات؛ وذلك بعدما أعلنت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع تلقائيّاً.

وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "فرانس 24" أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران.

ودعا كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب إلى أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران.

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أمريكا تحذر إيران من انتهاك حظر السلاح المفروض عليها
سبق

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد) إيران من انتهاك حظر الأسلحة المفروض عليها، مشدداً على أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات؛ وذلك بعدما أعلنت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع تلقائيّاً.

وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "فرانس 24" أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران.

ودعا كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب إلى أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
07:49 PM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:03 PM

أمريكا تحذر إيران من انتهاك حظر السلاح المفروض عليها

"بومبيو" شدد على أن بلاده ستعاقب المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد) إيران من انتهاك حظر الأسلحة المفروض عليها، مشدداً على أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات؛ وذلك بعدما أعلنت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع تلقائيّاً.

وذكر "بومبيو" في بيان أوردته "فرانس 24" أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم في شكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران.

ودعا كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب إلى أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران.

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