وفد أمني دولي يتعرف على جهود المملكة في علاج مرضى الإدمان

من خلال زيارة لمجمع الأمل للصحة النفسية للاطلاع على البرامج

زار وفد من منسوبي مكافحة المخدرات ضم ضباطًا من ست دول، اليوم؛ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، بهدف الاطلاع والتعرف على خِدْمات وبرامج المجمع وجهوده في التوعية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان.



وكان في استقبال الوفد: المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد مشعوف القحطاني، ومنسوبو المجمع.

واستمع الوفد لشرح عن مجسم المجمع، ثم قام بجولة على أقسام وإدارات المجمع شملت: الإدارة الطبية، وإدارة التمريض، وإدارة شؤون المرضى، وإدارة تجربة المريض، وقسم الإسعاف "الطوارئ".



وفي نهاية الجولة عُقد اجتماع بإدارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر، قُدم خلاله عرض تعريفي عن المجمع، وكلمة للمدير التنفيذي تحدث خلالها عن جهود المملكة الكبيرة في مجال الوقاية من الوقوع في براثن المخدرات والبرامج المتطورة التي اتخذتها في مجال علاج الإدمان، وكذلك الاهتمام ببرامج تأهيل المتعافين للاستمرار في التعافي والحد من انتكاستهم.



وتحدث رئيس أقسام علاج الإدمان الدكتور فيصل الزكري، عن أقسام الإدمان والخِدْمات التي يقدمها القسم في مجال علاج مرضى التعاطي والاعتماد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فيما تحدث استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور عن أقسام الصحة النفسية وبرامج القسم التي يقدمها لعلاج المرضى النفسيين.



يذكر أن الوفد الأمني الزائر استضافتهم المملكة بمناسبة انعقاد التدريب العملي الإقليمي السابع لمكافحة المخدرات التي أقيمت يومي 7-8 صفر الجاري بمدينة الرياض.