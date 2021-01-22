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وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

تنص على تشجيع تبادل الزيارات والوفود الطلابية والخطط وبرامج تدريب المعلمين

وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الخارجية في جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر، اليوم بمقر الوزارة، مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتنص المذكرة على تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العام في البلدين، وتبادل الوفود الطلابية، والخطط والبرامج الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين في المجالات التربوية والتعليمية المختلفة، إضافة إلى تبادل اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية، وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.

وتتيح مذكرة التعاون، الفرصة للوفود الطلابية والنوادي العلمية للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين، والإفادة من التجارب في دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كذلك تشجيع تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تعليم اللغة العربية من قبل الجانبين.

وتأتي الاتفاقية بهدف توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية؛ وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها بمدينة المأتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ 16 / 6 / 1434هـ الموافق 26 / 4 / 2013م.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزير الخارجية الأفغاني وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية
سبق

وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الخارجية في جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر، اليوم بمقر الوزارة، مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتنص المذكرة على تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العام في البلدين، وتبادل الوفود الطلابية، والخطط والبرامج الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين في المجالات التربوية والتعليمية المختلفة، إضافة إلى تبادل اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية، وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.

وتتيح مذكرة التعاون، الفرصة للوفود الطلابية والنوادي العلمية للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين، والإفادة من التجارب في دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كذلك تشجيع تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تعليم اللغة العربية من قبل الجانبين.

وتأتي الاتفاقية بهدف توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية؛ وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها بمدينة المأتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ 16 / 6 / 1434هـ الموافق 26 / 4 / 2013م.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
12:33 AM

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

تنص على تشجيع تبادل الزيارات والوفود الطلابية والخطط وبرامج تدريب المعلمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الخارجية في جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد حنيف أتمر، اليوم بمقر الوزارة، مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتنص المذكرة على تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العام في البلدين، وتبادل الوفود الطلابية، والخطط والبرامج الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين في المجالات التربوية والتعليمية المختلفة، إضافة إلى تبادل اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية، وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.

وتتيح مذكرة التعاون، الفرصة للوفود الطلابية والنوادي العلمية للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين، والإفادة من التجارب في دعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كذلك تشجيع تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تعليم اللغة العربية من قبل الجانبين.

وتأتي الاتفاقية بهدف توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية؛ وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقع عليها بمدينة المأتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ 16 / 6 / 1434هـ الموافق 26 / 4 / 2013م.

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