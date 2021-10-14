النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "فرضية حريق" تخلي نزلاء فندق سكني في مكة

نفّذتها "الصحة" لقياس الجاهزية والتدريب على الأزمات

أجرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، تجربة فرضية لإخلاء نزلاء أحد الفنادق السكنية، بإشراف ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه نتج عن الفرضية 9 إصابات تم التعامل مع 7 منها في نفس الموقع، ونقل حالتين إلى المستشفى، مضيفاً أن هذه التجربة جاءت ضمن استعدادات صحة مكة المكرمة؛ لرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر والكوارث وتدريب الكوادر للتعامل معها، بمشاركة كل الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح أنها تأتي ضمن برامج التدريب المستمرة على مدار العام لقياس الاستجابة وتدريب العاملين بالمنشآت الصحية على التعامل مع الحالات الصحية في حالات الكوارث والطوارئ المحاكية للواقع من خلال التجارب الفرضية.

وقد عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بصحة مكة المكرمة اجتماعاً عقب إنتهاء الفرضية؛ لمناقشة كل الملاحظات ومواطن القوة وتجويد وتحسين الضعف في مثل هذه الحالات؛ لضمان التعامل الأمثل في حالات الكوارث والطوارى؛ حفاظاً على الأرواح وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "فرضية حريق" تخلي نزلاء فندق سكني في مكة
سبق

أجرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، تجربة فرضية لإخلاء نزلاء أحد الفنادق السكنية، بإشراف ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه نتج عن الفرضية 9 إصابات تم التعامل مع 7 منها في نفس الموقع، ونقل حالتين إلى المستشفى، مضيفاً أن هذه التجربة جاءت ضمن استعدادات صحة مكة المكرمة؛ لرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر والكوارث وتدريب الكوادر للتعامل معها، بمشاركة كل الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح أنها تأتي ضمن برامج التدريب المستمرة على مدار العام لقياس الاستجابة وتدريب العاملين بالمنشآت الصحية على التعامل مع الحالات الصحية في حالات الكوارث والطوارئ المحاكية للواقع من خلال التجارب الفرضية.

وقد عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بصحة مكة المكرمة اجتماعاً عقب إنتهاء الفرضية؛ لمناقشة كل الملاحظات ومواطن القوة وتجويد وتحسين الضعف في مثل هذه الحالات؛ لضمان التعامل الأمثل في حالات الكوارث والطوارى؛ حفاظاً على الأرواح وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
01:47 PM

شاهد.. "فرضية حريق" تخلي نزلاء فندق سكني في مكة

نفّذتها "الصحة" لقياس الجاهزية والتدريب على الأزمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
681

أجرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، تجربة فرضية لإخلاء نزلاء أحد الفنادق السكنية، بإشراف ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أنه نتج عن الفرضية 9 إصابات تم التعامل مع 7 منها في نفس الموقع، ونقل حالتين إلى المستشفى، مضيفاً أن هذه التجربة جاءت ضمن استعدادات صحة مكة المكرمة؛ لرفع الجاهزية لمواجهة المخاطر والكوارث وتدريب الكوادر للتعامل معها، بمشاركة كل الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح أنها تأتي ضمن برامج التدريب المستمرة على مدار العام لقياس الاستجابة وتدريب العاملين بالمنشآت الصحية على التعامل مع الحالات الصحية في حالات الكوارث والطوارئ المحاكية للواقع من خلال التجارب الفرضية.

وقد عقدت إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بصحة مكة المكرمة اجتماعاً عقب إنتهاء الفرضية؛ لمناقشة كل الملاحظات ومواطن القوة وتجويد وتحسين الضعف في مثل هذه الحالات؛ لضمان التعامل الأمثل في حالات الكوارث والطوارى؛ حفاظاً على الأرواح وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة