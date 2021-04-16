جازان.. دوريات المجاهدين تقبض على عدد من المهرّبين بحوزتهم 370 كجم من القات
مخبأة بطرق احترافية داخل مركباتهم
صرّح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي؛ بأن دورياتها تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن ومقِيمَيْن من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجراماً من مادة القات المخدرة، مخبأةً بطرقٍ احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
جازان.. دوريات المجاهدين تقبض على عدد من المهرّبين بحوزتهم 370 كجم من القات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-16
صرّح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي؛ بأن دورياتها تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن ومقِيمَيْن من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجراماً من مادة القات المخدرة، مخبأةً بطرقٍ احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
04:18 PM
جازان.. دوريات المجاهدين تقبض على عدد من المهرّبين بحوزتهم 370 كجم من القات
صرّح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي؛ بأن دورياتها تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن ومقِيمَيْن من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجراماً من مادة القات المخدرة، مخبأةً بطرقٍ احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.